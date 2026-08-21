Прем'єр анонсував зміни правил видачі кредитів на житло: хто платитиме менші відсотки

В уряді хочуть прив’язати розмір відсоткової ставки за програмою єОселя до кількості дітей у сім’ї

Українські сім’ї можуть отримати вигідніші умови для придбання житла в кредит. Уряд планує змінити правила державної програми єОселя та запровадити градацію відсоткової ставки залежно від кількості дітей у родині. Про це 21 серпня під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє «Главком».

За задумом уряду, чим більше дітей у сім’ї, тим меншою має бути відсоткова ставка за кредитом. Тобто родини з дітьми зможуть розраховувати на вигідніші умови порівняно з нинішніми правилами. «В єОселі найближчим часом будуть зменшені відсотки для дитини, потім на наступну дитину ще будуть менші», – сказав Корецький.

Прем’єр не уточнив, якими саме будуть нові ставки та коли конкретно вони запрацюють. За його словами, уряд уже працює над відповідними змінами, а новий механізм планують представити найближчим часом. Зміни до єОселі є частиною ширшого комплексу заходів, який уряд планує для підтримки сімей із дітьми. За словами Корецького, демографічна ситуація в Україні є одним із ключових питань для Кабміну. «З дітьми взагалі великий комплекс задач і фокусів. Але підтримка економічна – в першу чергу, і на майбутнє – також», – заявив прем’єр.

Нині в межах програми єОселя окремі категорії позичальників можуть отримати кредит за ставкою 3%, зокрема військовослужбовці та представники сектору безпеки, ветерани, медики, педагоги й науковці. Для інших визначених категорій, зокрема ВПО та українців без власного житла, діє ставка 7%.

За даними Міністерства економіки та довкілля, лише за один тиждень у серпні українські родини отримали 157 нових кредитів за програмою на загальну суму 327,6 млн грн. Загалом від початку 2026 року єОселею скористалися 5253 українці, отримавши пільгові іпотеки на 10,3 млрд грн. Якщо ж уряд реалізує анонсовані зміни, для сімей із дітьми вартість кредиту може суттєво зменшитися. Водночас остаточні умови, розмір знижок та механізм їх застосування Кабмін ще має визначити. Нагадаємо, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, Денис Шмигаль заявив, що Україна має шанси уникнути відключень світла взимку.