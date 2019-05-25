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    Суспільство

    У Вакарчука не буде великих проблем знайти гроші на кампанію – Гацько

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    Вакарчук може отримати допомогу і від олігархів, - Гацько - У Вакарчука не буде великих проблем знайти гроші на кампанію – Гацько
    Вакарчук може отримати допомогу і від олігархів, - Гацько

    Лідер партії «Демальянс» назвав головну перевагу Вакарчука: у нього є 100% впізнаваності в країні

    Лідер партії «Демальянс» Василь Гацько вважає, що лідеру гурту «Океан Ельзи» і керівнику партії «Голос» Святославу Вакарчуку не буде великих проблем знайти фінансування на виборчу кампанію. Таку думку політик вислов в  інтерв’ю «Главкому».

    За словами Гацька, у Вакарчука є те, чого нема у інших молодих політичних сил – 100% впізнаваності в країні, довіра громадян. «Власне, все те, що було у Зеленського на старті виборчої кампанії, тому не думаю, що у Славка буде велика проблема з ресурсом», - зазначив політик.

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    Щодо інших способів фінансування політиків і політичних сил, зокрема, краудфандингу (тобто, фінансування громадою, як правило через інтернет– ред.), то на думку Гацька, нічого з того не вийде. «Ця схема часто не є самоокупною – щоб зібрати гривню, треба буде витратити півтори, бо цю схему треба донести до великої кількості людей. І ніде в світі краудфандинг не є основною частиною зібраних на виборчу кампанію коштів», - пояснив керівник партії «Демальянс».

    Гацько також вважає, що Вакарчук може отримати допомогу і від олігархів. «Треба зауважити, що ресурс – це не лише пряме фінансування. Медіаресурс - це трибуна на телевізійних шоу, присутність в новинах. І це безвідносно до Пінчука і Вакарчука, ви ж самі бачите все за контентом окремих телеканалів», - наголосив політик.

    Як відомо, Віктор Пінчук, мільярдер та меценат, один із найбагатших олігархів України. У його власності, крім іншого, знаходяться також чотири телеканали (ICTV, Новий, СТБ, М1).

    16 травня цього року музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив про участь в парламентських виборах з партією «Голос». Партія Вакарчука пропонує об’єднуватися навколо політсили з найбільшим рейтингом.

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Указ про розпуск Ради вже набув чинності.

    Більше читайте: Василь Гацько: Наша задача – перемогти телевізор, через який олігархи керують країною

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