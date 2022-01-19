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    Українська страва потрапила у рейтинг найкращих у світі

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    Кожна культура має свою першу страву&nbsp; - Українська страва потрапила у рейтинг найкращих у світі
    Кожна культура має свою першу страву 
    фото з відкритих джерел

    Борщ названий одним із найсмачніших супів

    Український борщ потрапив до рейтингу найкращих страв світу. Перша страва увійшла до трійки найсмачніших супів світу. Топ опублікувало видання CNN.

    Автор книги «Суп», а також відомий кухар Джанет Кларксон зазначає, що суп – одна з найдавніших і найпопулярніших страв у світі. Такою їжею наші пращури тамували голод, але також і лікувалися.

    «Кожна культура має свій суп. У нього дуже давнє коріння. Колись давно люди варили в супі все – від черепаших панцирів до стебел бамбука», – додає Джанет Кларксон.

    Рейтинг

    1. Банга (Нігерія)
    2. Фо (В'єтнам)
    3. Борщ (Україна)
    4. Буйабес (Франція)
    5. Калду верде (Португалія)

    Далі розташувалися чорба фрік (Алжир, Лівія і Туніс), чупе-де-Камаронес (Перу), гаспачо (Італія), арахісовий суп (Західна Африка), гамбо (США), харіра (Марокко), харчо (Грузія), ланчьжоуська локшина (Китай), мохинга (М'янма), менюдо (Мексика), мокека-де-Камарао (Бразилія), сото аям (Індонезія), ом Ям (Таїланд), тонкоцу рамен (Японія), яйла (Туреччина).

    Нагадаємо, в Україні може з'явитись День борщу

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    Українська страва потрапила у рейтинг найкращих у світі