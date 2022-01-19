Українська страва потрапила у рейтинг найкращих у світі
Борщ названий одним із найсмачніших супів
Український борщ потрапив до рейтингу найкращих страв світу. Перша страва увійшла до трійки найсмачніших супів світу. Топ опублікувало видання CNN.
Автор книги «Суп», а також відомий кухар Джанет Кларксон зазначає, що суп – одна з найдавніших і найпопулярніших страв у світі. Такою їжею наші пращури тамували голод, але також і лікувалися.
«Кожна культура має свій суп. У нього дуже давнє коріння. Колись давно люди варили в супі все – від черепаших панцирів до стебел бамбука», – додає Джанет Кларксон.
Рейтинг
- Банга (Нігерія)
- Фо (В'єтнам)
- Борщ (Україна)
- Буйабес (Франція)
- Калду верде (Португалія)
Далі розташувалися чорба фрік (Алжир, Лівія і Туніс), чупе-де-Камаронес (Перу), гаспачо (Італія), арахісовий суп (Західна Африка), гамбо (США), харіра (Марокко), харчо (Грузія), ланчьжоуська локшина (Китай), мохинга (М'янма), менюдо (Мексика), мокека-де-Камарао (Бразилія), сото аям (Індонезія), ом Ям (Таїланд), тонкоцу рамен (Японія), яйла (Туреччина).
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