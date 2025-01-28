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Українці встановили незвичний рекорд у застосунку «Дія»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українці встановили незвичний рекорд у застосунку «Дія»
У грудні 2024 року українці скористалися сервісом понад 1,8 млн разів – це абсолютний рекорд за словами Федорова
фото з відкритих джерел

У 2024 році українці скористалися шерингом цифрових копій документів через «Дію» понад 16,3 млн разів

Українці встановили рекорд із шерингу цифрових копій документів через «Дію». Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Так, у грудні 2024 року українці скористалися сервісом понад 1,8 млн разів – це абсолютний рекорд.

Посадовець також навів статистику про шеринг цифрових копій:

  • У 2021 році – 2,5+ млн шерингів;
  • У 2022 – 6,9+ млн;
  • У 2023 – 11,3+ млн;
  • У 2024 – 16,3+ млн.

Шеринг документів через «Дію» працює так: компанія надсилає запит на копію документа просто у «Дію» користувача, далі він підтверджує запит за допомогою Дія.Підпису і електронна PDF-копія «летить» у систему або на email компанії.

«Замість сканкопій і фото – кілька кліків у застосунку. Зручно й швидко. Команда впровадження «Дії» працює, щоб ви шерили, а не ксерили», – написав Федоров.

До слова, у застосунку «Дія» відновили можливість перереєструвати автівку після кібератаки РФ на державні реєстри. 

Як відомо, програма «Зимова єПідтримка» триває вже півтора місяця. На отримання коштів вже подалися в «Дії» майже половина користувачів застосунку. Про це повідомляє «Дія».

«За півтора місяця на «Зимову єПідтримку» подалася майже половина всіх користувачів «Дії». Виплати на дітей оформили майже 2,5 млн українців», – йдеться у повідомленні.

Загалом на допомогу в «Дії» подались 10 млн українців. При цьому 14% заяв від внутрішніх переселенців. Примітно, що 68% від усіх заяв подали жінки

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Теги: міністр українці рекорд Михайло Федоров Дія

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