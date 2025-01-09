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Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України
Обладнання, яке спочатку було обіцяно німецьким збройним силам, також буде поставлено в Україну
фото: P.Nowack

Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на Німеччину, незалежно від результатів виборів в країні, які відбудуться 23 лютого

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з питань України на американській базі в Рамштайні оголосив про постачання нових систем протиповітряної оборони, а також бойових і машин піхоти. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung. 

Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на Німеччину, незалежно від результатів виборів в країні, які відбудуться 23 лютого.

Також він вказав, що обладнання, яке спочатку було обіцяно німецьким збройним силам, також буде поставлено в Україну. Водночас міністр оголосив про подальше навчання українських солдатів у Німеччині. Мета на цей рік – 10 тис. осіб.

У найближчі кілька тижнів Німеччина також передислокує дві системи протиповітряної оборони Patriot і 200 солдатів до Польщі, ймовірно, на півроку, де вони будуть підпорядковані НАТО, повідомив Пісторіус. Вони мають охороняти найбільший логістичний хаб для підтримки України.  

Нагадаємо, що сьогодні, 9 січня, в Німеччині відбувається засідання союзників України у форматі «Рамштайн». Йдеться, зокрема про продовження підтримки України, включаючи на довгострокову перспективу. 

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа.

За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

До слова, основна мета засідання «Рамштайну» – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року.

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Теги: Німеччина міністр навчання Україна військова допомога

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