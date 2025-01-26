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Українці зможуть спостерігати сонячне затемнення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Українці зможуть спостерігати сонячне затемнення
В Україні затемнення можна буде побачити з 10:50 до 14:43
фото з відкритих джерел

Повним затемнення буде лише для мешканців південного сходу Канади

29 березня 2025 року в Україні можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення. Про це повідомляє Space.

Природне явище триватиме з 10:50 до 14:43 за київським часом. Тоді Сонце, Місяць і Земля вишикуються в одну лінію. Проходячи між Сонцем і нашою планетою, Місяць тимчасово закриє його собою, занурюючи частину земної поверхні в темряву.

Повним затемнення буде лише для мешканців південного сходу Канади, тоді як в інших регіонах його можна буде побачити лише частково.

Глибоке часткове сонячне затемнення можна буде побачити з Північної півкулі. В цей час місячна тінь буде довго рухатися поверхнею Землі, хоча в деяких районах Землі затемнення триватиме лише кілька хвилин. Хоча Місяць не повністю закриває Сонце, це однаково буде відносно велике сонячне затемнення.

Найкраще часткове сонячне затемнення можна буде побачити на північному сході Північної Америки.

Під час часткового сонячного затемнення в Північній Америці до 94% Сонця буде закрито Місяцем, водночас в Європі Місяць буде закритий від 86% до 15%.

Загалом понад 800 млн людей стануть свідками часткового сонячного затемнення 2025 року.

Нагадаємо, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9.

У неділю, 26 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

У понеділок, 27 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабим магнітним бурям

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Теги: земля Сонце Місяць космос

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