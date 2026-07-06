Грози з поривами вітру накриють Україну: погода на 6 липня 2026 року

6 липня в Україні очікуються дощі та грози, на північному сході – пориви вітру до 20 м/с

Вдень у столиці синоптики обіцяють 22–24° тепла

У понеділок, 6 липня, в Україні хмарність мінлива, по більшій частині країни вдень очікуються дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. Вночі дощі та грози очікуються у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень – по більшій частині країни, на північному сході повсюдно. Вітер переважно західний, 7–12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15–20 м/с. Температура вночі 11–16°, на узбережжі морів 15–20°; вдень 20–25°, на півдні та південному сході країни 24–29°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для північного сходу країни: 6 липня вдень там очікуються грози, які можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств.

У понеділок, 6 липня, у Києві хмарність мінлива, місцями короткочасний дощ, по Київській області гроза. Вітер західний, 7–12 м/с, вдень по області подекуди пориви 15–20 м/с. Температура по області вночі 11–16°, вдень 20–25°; у Києві вночі 13–15°, вдень 22–24°.

Нагадаємо, похолодання вже охопило Україну – синоптики назвали дату повернення спеки. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 6–12 липня 2026 року.