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Грози з поривами вітру накриють Україну: погода на 6 липня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Грози з поривами вітру накриють Україну: погода на 6 липня 2026 року
6 липня в Україні очікуються дощі та грози, на північному сході – пориви вітру до 20 м/с
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 22–24° тепла

У понеділок, 6 липня, в Україні хмарність мінлива, по більшій частині країни вдень очікуються дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. Вночі дощі та грози очікуються у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень – по більшій частині країни, на північному сході повсюдно. Вітер переважно західний, 7–12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15–20 м/с. Температура вночі 11–16°, на узбережжі морів 15–20°; вдень 20–25°, на півдні та південному сході країни 24–29°.

Грози з поривами вітру накриють Україну: погода на 6 липня 2026 року фото 1

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для північного сходу країни: 6 липня вдень там очікуються грози, які можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств.

Грози з поривами вітру накриють Україну: погода на 6 липня 2026 року фото 2

У понеділок, 6 липня, у Києві хмарність мінлива, місцями короткочасний дощ, по Київській області гроза. Вітер західний, 7–12 м/с, вдень по області подекуди пориви 15–20 м/с. Температура по області вночі 11–16°, вдень 20–25°; у Києві вночі 13–15°, вдень 22–24°. 

Нагадаємо, похолодання вже охопило Україну – синоптики назвали дату повернення спеки. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 6–12 липня 2026 року.

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Теги: спека Укргідрометцентр пожежна небезпека повітря вітер дощ гроза погода

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