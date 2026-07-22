В Україні тепло та без дощів, на Одещині – шторм: погода на 22 липня 2026

22 липня в Одеській області очікуються значні дощі, грози з градом і шквалами до 20 м/с

Вдень у столиці синоптики обіцяють комфортні 22–24° тепла

У середу, 22 липня, більшість України проведе день без дощів і в приємному теплі, тоді як Одещина опиниться в епіцентрі справжнього шторму – грози з градом і шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

22 липня синоптики прогнозують спокійну погоду у більшості областей – без опадів і з приємним теплом. Та є і виняток: вночі на сході країни, вдень у південно-західній частині місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Найгостріша ситуація – на Одещині: там прогнозується помірний, місцями значний дощ, грози, в окремих районах град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с.

На висотах над більшістю території надходитиме прохолодне повітря з північного заходу, яке й формуватиме відповідну погоду. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де панує тепліша повітряна маса. Вітер західний, північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 10–15°, вдень 21–26°; у південній частині та східних областях вночі 14–19°, вдень 24–29°.

У середу, 22 липня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця проведе день у затишній погоді без зайвих сюрпризів. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 10–15°, вдень 21–26°; у Києві вночі 13–15°, вдень 22–24°.

Нагадаємо, минулого тижня захід України вже потерпав від гроз з градом і шквалами, поки решта країни насолоджувалася сонячним теплом. Тепер черга – за Одещиною. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 20–26 липня 2026 року.