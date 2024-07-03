Представник Енергоспівтовариства пояснив, якою має бути ціна електрики в Україні

Тариф на електроенергію має дорівнювати вартості її виробництва та враховувати потреби у ремонтах, – директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства

Тариф на електроенергію для населення має дорівнювати собівартості виробництва електрики та враховувати вартість відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів. Про це в інтерв’ю заявив директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковські.

«Ціна на електроенергію повинна дорівнювати вартості її виробництва, це основний принцип, але також ціна повинна включати вартість відновлення зруйнованих потужностей», – сказав він коментуючи нещодавнє підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Він пояснив, що якщо вартість виробництва електроенергії не буде покриватися, тоді у системі будуть накопичуватися борги і у будь-якому разі хтось має сплатити цей борг. Лорковські додав, що наприкінці за це сплачують споживачі, просто не через ціни, а через бюджет.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить зменшити навантаження державного «Енергоатому» та стабілізувати ситуацію на енергоринку.