«Укрзалізниця» змінює маршрут руху поїздів львівського напрямку через обстріли

Об'їзний маршрут означатиме затримку потяга

Сьогодні, 25 липня, маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку через ворожі обстріли буде тимчасово змінено. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів-Київ, №3 Ужгород-Запоріжжя, №87 Запоріжжя-Ковель.

Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Об'їзний маршрут означатиме затримку поїздів, про точний час та станції прямування провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді.

В «Укрзалізниці» попросили з розумінням поставитися до ситуації і стежити за оновленнями на офіційних сторінках. Залізниця не спиняє рух.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запускає гарячу лінію зв'язку для військових. Також «Укрзалізниця» зворушливо звернулася до одеситів після обстрілів.