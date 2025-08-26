Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сейм Литви затвердив нового прем'єр-міністра

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сейм Литви затвердив нового прем'єр-міністра
Соціал-демократка Інга Ругінене стала новою премʼєркою
фото: LRT

Главу литовського уряду призначає президент за згодою Сейму

Сейм Литви у вівторок, 26 серпня, затвердив представлену литовським президентом кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За рішення проголосували 78 депутатів, проти – 35, утрималися – 14. Згідно з конституцією Литви, прем'єр-міністра призначає президент за згодою Сейму. Формально Ругінене стане прем'єр-міністеркою після того, як президент Гітанас Науседа видасть указ про її призначення і вона складе присягу в Сеймі.

Відповідаючи на питання журналістів перед голосуванням парламенту, Ругінене зазначила, що у разі призначення один із перших візитів здійснить до України.  «Безумовно, якщо говорити про зовнішню політику, то першими візитами будуть Україна і Польща. Це дуже важливо», – цитує Delfi слова Ругінене.

Після призначення прем'єр-міністр має протягом 15 днів подати до парламенту сформований та затверджений президентом склад Кабінету міністрів і внести на розгляд програму уряду. Уряд набуває повноважень після затвердження Сеймом його програми.

Що відомо про Інгу Ругінене

Інга Ругінене родом з Тракаю. Після закінчення школи обрала медицину й навчалась на факультеті громадського здоров’я Вільнюського університету. Вона працювала спеціалісткою з громадського здоров’я в Державному центрі охорони довкілля, а також деякий час у приватному секторі.

Однак згодом змінила напрямок і знову вступила до університету, де вивчала лісове господарство, а в 2022 році здобула магістерський ступінь із трудового права.

Під час навчання почалася її діяльність у профспілках. У 2012 році вона почала працювати у Федерації профспілок працівників лісової та деревообробної промисловості Литви, а згодом очолила її. У 2018 році Ругінене стала головою Конфедерації профспілок Литви. У цій ролі вона часто з’являлася в медіа як експертка з питань трудового права.

Перед обранням до Сейму та призначенням на посаду міністра соціального захисту та праці вона також була віцепрезиденткою Європейської конфедерації профспілок.

Згідно з даними компанії Kantar, у 2023 році Ругінене посіла п’яте місце серед найбільш цитованих у медіа експертів у сфері економіки та праці.

У анкеті Центральної виборчої комісії майбутня прем’єрка зазначила, що також активно займалася громадською діяльністю: інструкторка з надання першої допомоги, волонтерка Литовського Червоного Хреста, членкиня правління цієї організації, а в 2021–2023 роках – членкиня ради Коледжу лісового та екологічного інженерінгу в Каунасі.

Серед захоплень вона називає живопис і подорожі. Улюблена книга – «Маленький принц», також полюбляє детективи. Одружена, чоловік – Вісмантас Ругініс, керує кількома компаніями у сфері поліграфії та друку.

Нагадаємо, уряд Литви подав у відставку після того, як прем'єр-міністр Гінтавтаус Палуцкас ухвалив рішення залишити свою посаду. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

Рішення Гінтавтауса Палуцкаса піти з посади пов'язане з розслідуваннями правоохоронних органів. За інформацією BNS, два досудові розслідування стосуються його бізнесу.

До слова, Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Литовській Республіці через російські ракетні та дронові удари по Україні.

Читайте також:

Теги: Литва уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шакалієне: ми плануємо виділити для цього до €30 млн
Литва інвестує €30 млн у Patriot для України
26 липня, 20:57
Гітанас Палуцкас (ліворуч) подав у відставку з посади глави уряду
Прем'єр Литви подав у відставку на тлі корупційного скандалу
31 липня, 13:16
Литва надіслала листа із закликом до «негайних заходів щодо посилення можливостей протиповітряної оборони в Литві»
Литва запросила у генсека НАТО допомогу через російські дрони
5 серпня, 19:18
Знищений російським дроном склад
Дрон РФ знищив у Києві склад литовської організації допомоги Україні
3 серпня, 12:11
Раніше російські веслувальники пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі
Російські веслувальники пропустять юніорську першість світу, бо Литва відмовила їм у візах
4 серпня, 17:28
Незважаючи на напружену міжнародну обстановку, доходи від туризму загалом зростають
У яких країнах ЄС найбільше іноземних туристів: статистика
12 серпня, 11:40
Школярі у Литві навчатимуться збирати та керувати дронами
Діти в Литві навчатимуться використовувати дрони, щоб протистояти РФ
14 серпня, 12:53
У Литві відверто незадоволені заявами Путіна на Алясці
Газлайтинг від Путіна: Литва прокоментувала підсумки зустрічі на Алясці
16 серпня, 10:40
У ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку
Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні
22 серпня, 05:16

Політика

Сейм Литви затвердив нового прем'єр-міністра
Сейм Литви затвердив нового прем'єр-міністра
Рекордні витрати на оборону: Польща збільшує військовий бюджет до $45 млрд
Рекордні витрати на оборону: Польща збільшує військовий бюджет до $45 млрд
Австралія висилає іранського посла
Австралія висилає іранського посла
Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії
Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії
Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі
Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі
Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ – Reuters
Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
15K
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
12K
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4810
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4439
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua