Сейм Литви затвердив нового прем'єр-міністра

Главу литовського уряду призначає президент за згодою Сейму

Сейм Литви у вівторок, 26 серпня, затвердив представлену литовським президентом кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За рішення проголосували 78 депутатів, проти – 35, утрималися – 14. Згідно з конституцією Литви, прем'єр-міністра призначає президент за згодою Сейму. Формально Ругінене стане прем'єр-міністеркою після того, як президент Гітанас Науседа видасть указ про її призначення і вона складе присягу в Сеймі.

Відповідаючи на питання журналістів перед голосуванням парламенту, Ругінене зазначила, що у разі призначення один із перших візитів здійснить до України. «Безумовно, якщо говорити про зовнішню політику, то першими візитами будуть Україна і Польща. Це дуже важливо», – цитує Delfi слова Ругінене.

Після призначення прем'єр-міністр має протягом 15 днів подати до парламенту сформований та затверджений президентом склад Кабінету міністрів і внести на розгляд програму уряду. Уряд набуває повноважень після затвердження Сеймом його програми.

Що відомо про Інгу Ругінене

Інга Ругінене родом з Тракаю. Після закінчення школи обрала медицину й навчалась на факультеті громадського здоров’я Вільнюського університету. Вона працювала спеціалісткою з громадського здоров’я в Державному центрі охорони довкілля, а також деякий час у приватному секторі.

Однак згодом змінила напрямок і знову вступила до університету, де вивчала лісове господарство, а в 2022 році здобула магістерський ступінь із трудового права.

Під час навчання почалася її діяльність у профспілках. У 2012 році вона почала працювати у Федерації профспілок працівників лісової та деревообробної промисловості Литви, а згодом очолила її. У 2018 році Ругінене стала головою Конфедерації профспілок Литви. У цій ролі вона часто з’являлася в медіа як експертка з питань трудового права.

Перед обранням до Сейму та призначенням на посаду міністра соціального захисту та праці вона також була віцепрезиденткою Європейської конфедерації профспілок.

Згідно з даними компанії Kantar, у 2023 році Ругінене посіла п’яте місце серед найбільш цитованих у медіа експертів у сфері економіки та праці.

У анкеті Центральної виборчої комісії майбутня прем’єрка зазначила, що також активно займалася громадською діяльністю: інструкторка з надання першої допомоги, волонтерка Литовського Червоного Хреста, членкиня правління цієї організації, а в 2021–2023 роках – членкиня ради Коледжу лісового та екологічного інженерінгу в Каунасі.

Серед захоплень вона називає живопис і подорожі. Улюблена книга – «Маленький принц», також полюбляє детективи. Одружена, чоловік – Вісмантас Ругініс, керує кількома компаніями у сфері поліграфії та друку.

Нагадаємо, уряд Литви подав у відставку після того, як прем'єр-міністр Гінтавтаус Палуцкас ухвалив рішення залишити свою посаду. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

Рішення Гінтавтауса Палуцкаса піти з посади пов'язане з розслідуваннями правоохоронних органів. За інформацією BNS, два досудові розслідування стосуються його бізнесу.

До слова, Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Литовській Республіці через російські ракетні та дронові удари по Україні.