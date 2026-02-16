У Бразилії перекинувся автобус із працівниками: шестеро загиблих і десятки поранених

Автобус перевозив сільськогосподарських працівників

На південному сході Бразилі сталася смертельна аварія пасажирського автобуса: загинули шестеро людей, ще 45 отримали травми. Інцидент трапився на федеральній автомагістралі BR-153 поблизу міста Марілія у штаті Сан-Паулу. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними рятувальних служб і місцевої влади, постраждалих госпіталізували до найближчих медичних закладів, їхній стан наразі уточнюється.

Федеральна дорожня поліція повідомила, що автобус перевозив сільськогосподарських працівників зі штату Мараньян на північному сході країни до штату Санта-Катаріна, де вони мали працювати на зборі яблук.

За попередньою інформацією, транспортний засіб з’їхав із дороги та перекинувся. Причини аварії встановлюються, триває розслідування.

