Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Бразилії перекинувся автобус із працівниками: шестеро загиблих і десятки поранених

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Бразилії перекинувся автобус із працівниками: шестеро загиблих і десятки поранених
фото з відкритих джерел

Автобус перевозив сільськогосподарських працівників

На південному сході Бразилі сталася смертельна аварія пасажирського автобуса: загинули шестеро людей, ще 45 отримали травми. Інцидент трапився на федеральній автомагістралі BR-153 поблизу міста Марілія у штаті Сан-Паулу. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними рятувальних служб і місцевої влади, постраждалих госпіталізували до найближчих медичних закладів, їхній стан наразі уточнюється.

Федеральна дорожня поліція повідомила, що автобус перевозив сільськогосподарських працівників зі штату Мараньян на північному сході країни до штату Санта-Катаріна, де вони мали працювати на зборі яблук.

За попередньою інформацією, транспортний засіб з’їхав із дороги та перекинувся. Причини аварії встановлюються, триває розслідування.

Нагадаємо, у Мексиці сталася велика залізнична аварія, в результаті якої загинули 10 людей і понад 60 отримали поранення. 

Читайте також:

Теги: аварія автобус Бразилія ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними слідства, водійка BMW здійснила наїзд на хлопчика, який разом із матір’ю переходив дорогу на пішохідному переході
У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході
10 лютого, 11:28
ЗМІ повідомляли, що Адам Кадиров після ДТП перебуває в реанімації
Кадиров уперше прокоментував ДТП, у яке потрапив його син
10 лютого, 06:34
Причиною зіткнення стала необачність обох водіїв
На Троєщині легковик перекинув мікроавтобус: момент ДТП потрапив на відео
9 лютого, 15:37
49-річний водій автобуса Ataman скоїв наїзд на пішохода
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
29 сiчня, 16:57
Орест Саламаха був народним депутатом від партії «Слуга народу», працював у Комітеті з питань бюджету
Нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП: як згадують політика колеги
26 сiчня, 11:04
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки
Куди дзвонити, якщо зникло світло, вода чи опалення: повний список служб Києва
21 сiчня, 10:28
Головні новини проти ночі 19 січня 2026 року
Атака на Україну, вибухи у Росії, пожежі у Чилі: головне за ніч 19 січня 2026
19 сiчня, 05:40
Під час ультразвукового обстеження було встановлено, що Кетлін чекає двох дітей, однак між плодами спостерігалася різниця у розвитку
Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною
18 сiчня, 15:15
На оприлюднених кадрах 18-річний Кадиров-молодший нібито проводить нараду з силовиками
ЗМІ: Кадиров використав змонтоване відео, щоб приховати стан сина після ДТП
18 сiчня, 04:58

Соціум

У Бразилії перекинувся автобус із працівниками: шестеро загиблих і десятки поранених
У Бразилії перекинувся автобус із працівниками: шестеро загиблих і десятки поранених
Мільйони в багажнику: у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки
Мільйони в багажнику: у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки
Рекрутери «Вагнера» вербують європейців для терактів у Європі – FT
Рекрутери «Вагнера» вербують європейців для терактів у Європі – FT
Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів
Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів
Убивство українки Катерини Товмаш у США: нові подробиці
Убивство українки Катерини Товмаш у США: нові подробиці
Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: деталі
Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: деталі

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua