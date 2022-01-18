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    В окупованому Криму руйнується знаменитий Свято-Володимирський собор

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    Будівля собору потребує серйозної реконструкції - В окупованому Криму руйнується знаменитий Свято-Володимирський собор
    Будівля собору потребує серйозної реконструкції
    фото: jalita.com

    Будівлю не ремонтували вже понад 20 років

    У Херсонесі, (окупований Крим), руйнується та стає небезпечним для парафіян Свято-Володимирський кафедральний собор. Про це повідомляє Кримська служба новин.

    Починаючи з 2018 року віряни зверталися до окупаційної влади Криму з проханням про реконструкцію будівлі, однак, за три роки ремонт не відбувся, а стан собору і надалі продовжував погіршуватися.

    «Передусім йдеться про необхідність провести ремонт покрівлі – дах тече як решето – і фасадні роботи. Але головне – усунути основну причину неприємностей, що руйнують будинок як зовні, так і зсередини: забезпечити нормальну роботу всіх інженерних систем», – розповів виданню представник фонду «Моя історія» Олександр Галкін.

    Зазначається, що з початку окупації Криму Росією ремонтних робіт у кафедральному соборі не проводилося. Наразі у соборі не працює жодна з інженерних систем – опалення, вентиляція, електропостачання, система безпеки, підсвічування фасаду.

    Останні серйозні роботи на об'єкті проводилися понад 20 років тому

    Зазначимо, свято-Володимирський кафедральний собор було закладено у 1861 році в одному з місць імовірного хрещення київського князя Володимира у 987 році. У роки Другої світової війни обор було пошкоджено під час бойових дій, а у 2000-х роках його відновили.

    Раніше повідомлялося, що Росія провела навчання в анексованому Криму, залучали винищувачі та ракети.

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    Теги: Крим ремонт будинок
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    В окупованому Криму руйнується знаменитий Свято-Володимирський собор