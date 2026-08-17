У Києві та області посилено контроль за вантажівками: через спеку діють обмеження

17 серпня у столиці ввели обмеження на рух фур через високу температуру повітря

З 17 до 22 серпня на автошляхах Києва та Київської області будуть посилені заходи габаритно-вагового контролю. Окрім цього, через спеку в столиці тимчасово заборонили рух великовагового транспорту. Про це повідомляють Укртрансбезпека та Центр організації дорожнього руху (ЦОДР), інформує «Главком».

До рейдових перевірок у регіоні залучать понад 15 екіпажів. Контроль здійснюватиметься на автомагістралях, дорогах місцевого значення, під'їздах до столиці, а також у місцях завантаження та розвантаження вантажівок. Для виявлення порушників інспектори використовуватимуть дані WIM-комплексів (зважування в русі).

Під час перевірок фахівці інспектуватимуть:

дотримання встановлених габаритно-вагових параметрів;

наявність та належне оформлення товарно-транспортних накладних (ТТН);

дотримання водіями режиму праці та відпочинку.

У разі виявлення порушень або відмови від проходження контролю на вантажівки блокуватимуть колеса спеціальними пристроями. В Укртрансбезпеці наголосили, що посилення заходів є необхідним, оскільки під час перевірок у червні кожна четверта вантажівка мала порушення.

Також 17 серпня у столиці ввели обмеження на рух фур через високу температуру повітря. Заборона стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн і діє при температурі +28 градусів і вище задля збереження покриття доріг.

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погодних умов у низці регіонів України 17 та 18 серпня. Очікуються грози, в окремих районах – град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

В окремих районах 18 серпня також можливий град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Для цих територій синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.