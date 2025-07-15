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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 липня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

Температура у західних та північних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°, на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°, на півдні країни місцями сильна спека 35-37°

Сьогодні, 15 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, в інших регіонах без опадів. Температура у західних та північних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°, на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°, на півдні країни місцями сильна спека 35-37°.

Прогноз погоди на 15 липня
Прогноз погоди на 15 липня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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Теги: погода Укргідрометцентр прогноз погоди

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