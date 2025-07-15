В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 липня

Температура у західних та північних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°, на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°, на півдні країни місцями сильна спека 35-37°

Сьогодні, 15 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, в інших регіонах без опадів. Температура у західних та північних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°, на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°, на півдні країни місцями сильна спека 35-37°.

Прогноз погоди на 15 липня Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.