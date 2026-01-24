Головна Країна Суспільство
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 24 січня 2026

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 24 січня 2026
Прогноз погоди на 24 січня
На дорогах країни подекуди ожележиця

У суботу, 24 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується невеликий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, невеликий сніг, на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті помірний мокрий сніг з дощем, ожеледь. На дорогах країни подекуди ожеледиця.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура на північному сході країни вночі 10-15°, вдень 7-12° морозу; на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Київській області та столиці невеликий сніг (вдень місцями). На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 4-9° морозу, у Києві вночі 9-11°, вдень 7-9° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

