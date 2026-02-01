Головна Країна Події в Україні
Коли люті морози в Україні підуть на спад: синоптикиня назвала точну дату

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Коли люті морози в Україні підуть на спад: синоптикиня назвала точну дату
Із 5 лютого морози відчутно послабшають
Антициклон поки домінує, тому в більшості областей опади малоймовірні

Пік холоду в Україні буде 2-4 лютого, а з 5 числа морози відчутно послабшають. Як інформує «Главком», про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, у понеділок, 2 лютого, передбачається дуже холодна погода із температурою повітря вночі -20...-28 градусів, вдень -12...-19 градусів. У південній частині вночі стовпчики термометра покажуть -12...-18, вдень -2...-10 градусів.

«Антициклон поки домінує, тому в більшості областей опади малоймовірні. А ось близькість чорноморського циклону зумовить у Криму та Приазов'ї сніг та хуртовини. Карта внизу», – зазначила Діденко.

Нагадаємо, лютий 2026 року розпочався в Україні з екстремального похолодання. Полярне повітря, що прийшло з північного сходу, спричинило падіння температури до позначок, які синоптики називають критичними для енергосистеми та комунального господарства. Станом на 1 лютого в більшості областей стовпчики термометрів опустилися до -20...-25°C. 

Міністерство освіти і науки України через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних рекомендувало регіонам самостійно коригувати формат навчання в школах.

Наталка Діденко

