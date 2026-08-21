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В Україні різко подорожчає один із найпопулярніших продуктів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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В Україні різко подорожчає один із найпопулярніших продуктів
Середня ціна кілограма гречки у роздрібній торгівлі може перевищити 85 грн
колаж: glavcom.ua

У Мінагрополітики прогнозують зростання ціни до 15%, однак дефіциту не очікують

В Україні може суттєво зрости вартість одного з найпопулярніших продуктів – гречки. У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що ціна крупи найближчим часом може підвищитися до 15%. Водночас дефіциту гречки на українському ринку не очікується. Про це повідомили в міністерстві, інформує «Главком».

За даними Мінагрополітики, виробництво гречки цього року очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тис. тонн. Тому потребу внутрішнього ринку в крупі мають забезпечити. «Дефіциту гречки не буде. Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тис. тонн. Ціна найближчим часом, ймовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча можливе її зростання до 15%», – зазначили у відомстві.

Таким чином, подорожчання пов’язують не з нестачею продукту, а з економічними процесами. При цьому в міністерстві допускають, що протягом певного періоду покупці можуть мати менший вибір гречки в магазинах, ніж звикли. Наразі середня ціна 1 кг гречки в українських супермаркетах становить 74,57 грн. Це майже відповідає показнику липня – тоді середня вартість крупи становила 74,77 грн за кілограм.

Водночас ціни в різних торговельних мережах відрізняються. ЗМЫ повыдомляють, що кілограм гречки в окремих супермаркетах коштує від 65,9 до 96,5 грн. Зокрема, у Novus ціна становить близько 65,99 грн/кг, в Auchan – 69,9 грн/кг, у Metro – 65,9 грн/кг, а в Megamarket – 96,5 грн/кг.

Якщо прогнозоване зростання на 15% справдиться, середня ціна кілограма гречки у роздрібній торгівлі може перевищити 85 грн. Водночас остаточна вартість залежатиме від цін виробників, логістики, попиту та торговельних націнок. Водночас ситуація з гречкою відрізняється від деяких інших продуктів. Наприклад, ціни на картоплю останнім часом, навпаки, знижуються: станом на 20 серпня фермери продавали її по 6–12 грн/кг, що приблизно на 14% менше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Українцям не варто очікувати зникнення гречки з полиць магазинів, однак у найближчий період крупа може стати помітно дорожчою. Водночас, заява міністерства може спровокувати зростання попиту на крупу, тому в деяких магазинах асортимент гречки може тимчасово зменшитись. Також варто нагадати, стало відомо, чому українські покупці можуть платити більше за звичні продукти, навіть якщо ціна на упаковці не змінилася.

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Теги: продукти ціни гречка

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