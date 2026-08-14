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Україна за два тижні атакувала третину великих НПЗ Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна за два тижні атакувала третину великих НПЗ Росії
Україна за 14 днів уразила десять великих НПЗ Росії
фото: Генералний штаб ЗСУ

Більшість атакованих заводів уже потрапляли під удари цього року, а нова хвиля атак створила ризик чергового стрибка цін на пальне

Українські безпілотники від початку серпня атакували майже третину великих нафтопереробних заводів Росії. За два тижні під ударами опинилися 10 із 34 великих НПЗ країни-агресорки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За підрахунками матеріалу, зробленими на основі публічних заяв України та Росії, більшість атакованих підприємств пов'язані з найбільшими російськими виробниками нафти.

При цьому значна частина заводів потрапила під удари не вперше. Більшість атакованих від початку серпня НПЗ уже зазнавали ударів раніше цього року.

Нова хвиля атак знову посилила тиск на постачання пального в Росії. У Bloomberg зазначили, що ситуація здатна спричинити черговий стрибок цін на паливо.

Для Кремля проблеми на паливному ринку створюють і політичні ризики. Нове зростання цін здатне стати додатковою проблемою для російської влади напередодні парламентських виборів, які відбудуться наступного місяця.

Наслідки ударів по окремих підприємствах уже виявилися значними. Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії повністю припинив роботу після пожежі, яка виникла внаслідок атаки безпілотників. На відновлення пошкодженого обладнання підприємства може знадобитися до шести місяців.

Крім того, в ніч на 13 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у місті Салават у Республіці Башкортостан. Ураження підприємства підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Теги: нафта росія ціни дрон

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