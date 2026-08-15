У Києві на вихідних 15-16 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

У суботу ярмарки відбудуться у восьми районах столиці, у неділю – у п'яти

На ярмарках можна купити свіжі овочі, фрукти та м'ясо за помірними цінами

Цими вихідними, 15 та 16 серпня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 15 серпня ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю, 16 серпня, ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської); Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, у супермаркетах «Сільпо» та «Фора», які входять до Fozzy Group, виникли перебої з постачанням товарів після російського удару по складській та логістичній інфраструктурі на Київщині 5 серпня. У деяких магазинах покупці помітили порожні полиці та скорочення асортименту. Водночас у мережі запевняють, що ситуація тимчасова і асортимент поступово відновлюватиметься.