В Україні за рік 90 разів застосовували силу проти журналістів

В Україні фактично кожні чотири дні застосовується сила проти журналістів

Глава Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що за 11 місяців 2017 року в Україні зафіксовано близько 90 фактів застосування сили проти працівників засобів масової інформації. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Страна». «За 11 місяців було зафіксовано близько 90 фактів застосування сили



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В Україні фактично кожні чотири дні застосовується сила проти журналістів

Глава Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що за 11 місяців 2017 року в Україні зафіксовано близько 90 фактів застосування сили проти працівників засобів масової інформації.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Страна».

«За 11 місяців було зафіксовано близько 90 фактів застосування сили проти колег. У 14 випадках нападниками були посадові особи, чиновники і депутати. У восьми - співробітники правоохоронних органів. В Україні фактично кожні чотири дні застосовується сила проти журналістів», - зазначив він.

За словами Томіленка, злочини проти працівників медіа в Україні не розслідуються належним чином.

«В окремих випадках правопорушники відбуваються мінімальними штрафами в пару сотень гривень. Водночас такі гучні і показові справи, як вбивство журналіста «Української правди» і ведучого радіо «Вести» Павла Шеремета розсипаються або гальмуються. А вирок, винесений судом співучаснику вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія - Крисіну, взагалі викликає величезне розчарування», - підкреслив він.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство».

Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві.

25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна.

У вівторок, 26 грудня, суддя Лінник також відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані.

ЗМІ також повідомляли, хто «кришує» Крисіна.

Текст вироку Крисіну засекречений.