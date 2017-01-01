В Україні за рік 90 разів застосовували силу проти журналістів
- Вчора, 22:26
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Розсилка
В Україні фактично кожні чотири дні застосовується сила проти журналістів
Глава Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що за 11 місяців 2017 року в Україні зафіксовано близько 90 фактів застосування сили проти працівників засобів масової інформації.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Страна».
«За 11 місяців було зафіксовано близько 90 фактів застосування сили проти колег. У 14 випадках нападниками були посадові особи, чиновники і депутати. У восьми - співробітники правоохоронних органів. В Україні фактично кожні чотири дні застосовується сила проти журналістів», - зазначив він.
За словами Томіленка, злочини проти працівників медіа в Україні не розслідуються належним чином.
«В окремих випадках правопорушники відбуваються мінімальними штрафами в пару сотень гривень. Водночас такі гучні і показові справи, як вбивство журналіста «Української правди» і ведучого радіо «Вести» Павла Шеремета розсипаються або гальмуються. А вирок, винесений судом співучаснику вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія - Крисіну, взагалі викликає величезне розчарування», - підкреслив він.
Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство».
Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві.
25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна.
У вівторок, 26 грудня, суддя Лінник також відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані.
ЗМІ також повідомляли, хто «кришує» Крисіна.
Текст вироку Крисіну засекречений.