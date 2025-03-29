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В Україні змінюють правила оплати лікарняних: зміни набувають чинності у квітні

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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В Україні змінюють правила оплати лікарняних: зміни набувають чинності у квітні
Змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи
фото ілюстративне

Норма застосовуватиметься до страхових випадків з 4 квітня

В Україні з 4 квітня 2025 року набуває чинності зміни, ухвалені Законом України від 18 грудня 2024 року № 4158-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Зміни у нормі Закону № 4158 стосуються надання застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом.

Водночас змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати.

«Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Розмір виплати – 100% середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника. З шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється Пенсійним фондом України», – зазначили у Пенсійному фонді.

Також у ПФУ нагадали, що допомога по тимчасовій непрацездатності (внаслідок нещасного випадку на виробництві/професійного захворювання) призначається та виплачується роботодавцем, у якого настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку, у розмірі 100% середньої заробітної плати. При цьому перші сімнадцять днів тимчасової непрацездатності оплачуються цим роботодавцем за власні кошти.

Нагадаємо, двічі на рік – у березні та серпні – домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%, органи Пенсійного фонду здійснюють перерахунок розміру призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. 

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Теги: Пенсійний фонд

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