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    В Україні з'явився Telegram-бот для розшуку російських активів

    Усі повідомлення, які надходитимуть до бота, будуть опрацьовані правоохоронними органами - В Україні з'явився Telegram-бот для розшуку російських активів
    Усі повідомлення, які надходитимуть до бота, будуть опрацьовані правоохоронними органами
    фото з відкритих джерел

    Українці зможуть через Telegram-бот повідомляти про російські активи

    В Україні запустили Telegram-бот для розшуку російських активів, які перебувають як у нашій країні, так і за кордоном. Про це повідомила пресслужба МВС України.

    Україна планує конфіскувати на свою користь близько 500 млрд доларів російських активів та її олігархів.

    За допомогою Telegram-бота @RuAssetsBot кожен, хто володіє інформацією про актив або власність підсанкційних росіян, може повідомити про це відповідні органи.

    «Повідомляти можна як про російські активи, що перебувають в Україні, так і про зарубіжні країни. Росія має повністю заплатити за війну, розв'язану в Україні режимом Путіна», – зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

    Усі повідомлення, які надходитимуть до бота, будуть опрацьовані правоохоронними органами, а активи будуть стягнуті для відновлення економіки України.

    Нагадаємо, наприкінці квітня прокуратура викрила активи компаній російського олігарха. Бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згадану належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн.

    Також повідомлялося, що ДБР арештувало майже $200 тисяч активів соратника експрезидента Віктора Януковича.

    Теги: росія МВС окупанти війна Україна окупація Денис Монастирський #stoprussia
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    В Україні з'явився Telegram-бот для розшуку російських активів