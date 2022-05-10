В Україні з'явився Telegram-бот для розшуку російських активів

Усі повідомлення, які надходитимуть до бота, будуть опрацьовані правоохоронними органами

Українці зможуть через Telegram-бот повідомляти про російські активи

В Україні запустили Telegram-бот для розшуку російських активів, які перебувають як у нашій країні, так і за кордоном. Про це повідомила пресслужба МВС України.

Україна планує конфіскувати на свою користь близько 500 млрд доларів російських активів та її олігархів.

За допомогою Telegram-бота @RuAssetsBot кожен, хто володіє інформацією про актив або власність підсанкційних росіян, може повідомити про це відповідні органи.

«Повідомляти можна як про російські активи, що перебувають в Україні, так і про зарубіжні країни. Росія має повністю заплатити за війну, розв'язану в Україні режимом Путіна», – зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Усі повідомлення, які надходитимуть до бота, будуть опрацьовані правоохоронними органами, а активи будуть стягнуті для відновлення економіки України.

Нагадаємо, наприкінці квітня прокуратура викрила активи компаній російського олігарха. Бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згадану належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн.

Також повідомлялося, що ДБР арештувало майже $200 тисяч активів соратника експрезидента Віктора Януковича.