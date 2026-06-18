Верховний суд відмовив Вовку у поновленні на посаді судді

Позов Павла Вовка розглядали у Верховному Суді вже понад рік – з квітня 2025 року

Велика палата Верховного суду залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя

Велика палата Верховного суду не задовольнила позов ексголови ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, у якому він оскаржує рішення Вищої ради правосуддя про його звільнення з посади судді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

18 червня Велика палата Верховного суду залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя про звільнення з посади судді скандального ексголови ліквідованого ОАСКу Павла Вовка. Це фінальне рішення у справі, яку слухали понад рік.

Видання зазначає, що позов Павла Вовка розглядали у Верховному Суді вже понад рік – з квітня 2025 року.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади».

Водночас Національне антикорупційне бюро України розсекретило частину матеріалів провадження, відкритого щодо голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще шістьох суддів, зокрема, записів телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Холоднюка, Вовка та інших суддів ОАСК. На записах зафіксовані зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва.

До слова, протягом 2023-2024 років і січень-лютий 2025 року судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) отримали 157 млн грн заробітної плати.