Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Весілля під загрозою обстрілів: українська пара одружилася на центральній площі Краматорська

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Весілля під загрозою обстрілів: українська пара одружилася на центральній площі Краматорська
Тетяна каже: У час, коли Росія намагається поширити морок і темряву… важливо створити щось прекрасне
фото: The Guardian

Створення сім'ї під час війни молодята називають свідомим актом надії

На площі Миру в Краматорську відбулася весільна церемонія 35-річної бойової медикині «Госпітальєрів» Тетяни та капітана ЗСУ Олександра. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Одруження провели у 35-ту річницю Незалежності України – лише через кілька днів після того, як місто офіційно оголосили зоною активних бойових дій через наближення лінії фронту.

Попри загрозу атак російських безпілотників та регулярні обстріли, пара вирішила взяти шлюб саме тут, щоб зберегти пам'ять про український Донбас. Молодята мають глибокі зв'язки з регіоном: Олександр родом із розгромленого Маріуполя, а Тетяна щоліта проводила в Донецьку, який наразі перебуває під окупацією. Вони познайомилися на початку року, коли дівчина запропонувала допомогу військовому.

Весілля під загрозою обстрілів: українська пара одружилася на центральній площі Краматорська фото 1
фото: The Guardian

Сама церемонія пройшла у форматі онлайн-весілля за допомогою відеозв'язку на тлі пошкодженого Палацу культури. Щоб закріпити весільний рушник на вітрі, Олександр зняв дві плитки з підлоги площі. Пара забрала їх із собою, і згодом Тетяна планує зробити з них мозаїку. Після обміну клятвами та обручками молодята вирушили до однієї з небагатьох функціонуючих кав'ярень, яка зараз більше нагадує укриття.

Весілля під загрозою обстрілів: українська пара одружилася на центральній площі Краматорська фото 2
фото: The Guardian

Створення сім'ї під час війни молодята називають свідомим актом надії. За їхніми словами, у часи, коли Росія намагається принести морок та зруйнувати міста, важливо будувати щось нове та зберігати любов.

Як відомо, зірка серіалу «Вікінги», канадська акторка українського походження Кетрін Винник прийшла на весілля українського військового. Це сталося випадково.

Кетрін Винник випадково опинилася на весіллі захисника Дмитра. Акторка розповіла, що для неї було честю бути присутньою на святі військового. «Випадкова зустріч в Україні привела мене на весілля українського військового Дмитра та його прекрасної нареченої. Дмитро воює на одній із найгарячіших ділянок фронту», – розповіла зірка.

До слова, 31 липня майор Євген Карась, командир 413 полку Сил безпілотних систем ЗСУ «Рейд», повінчався з акторкою театру Cult Катериною Шведенко.

Теги: Донбас весілля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із можливих сценаріїв припинення вогню передбачає створення вільної економічної зони на Донбасі
Кремль відреагував на пропозицію України стосовно Донбасу
25 серпня, 15:55
Напередодні Дня Незалежності президент поспілкувався із журналістами
Зеленський у тупику? Головні тези закритої зустрічі президента із журналістами
23 серпня, 15:55
Найбільший прапор Донеччини знову височіє над Краматорськом
Росіяни намагаються знищити прапор, який майорить над Краматорськом
23 серпня, 14:55
ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Росіяни «перебігають» фронт: огляд з Слов'янсько-Краматорського напрямку
23 серпня, 14:24
Важливим напрямком для російської армії залишається створення «буферної зони»
Зеленський назвав ключовий напрямок українського фронту, куди Путін кидає максимальні зусилля
23 серпня, 12:01
Партнери України та аналітики очікують ескалації війни взимку
Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу – NYT
17 серпня, 05:45
Демі Мур допомогла доньці приміряти фату
Демі Мур поділилася зворушливими фото з примірки весільної сукні доньки
13 серпня, 17:46
Таллули Вілліс показала свою весільну сукню
Донька Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж (фото)
10 серпня, 16:17
Євген Карась та Катерина Швиденко взяли церковний шлюб
Євген Карась повінчався з акторкою (фото)
31 липня, 19:19

Суспільство

Весілля під загрозою обстрілів: українська пара одружилася на центральній площі Краматорська
Весілля під загрозою обстрілів: українська пара одружилася на центральній площі Краматорська
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 30 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 30 серпня 2026: традиції та молитви
Священник відверто розповів, чи можна радіти під час війни
Священник відверто розповів, чи можна радіти під час війни
Якою буде осінь в Україні: кліматологи ошелешили прогнозом
Якою буде осінь в Україні: кліматологи ошелешили прогнозом
Блогер показав українське село-привид, яким вільно ходять косулі
Блогер показав українське село-привид, яким вільно ходять косулі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
48K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Вчора, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua