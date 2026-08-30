Весілля під загрозою обстрілів: українська пара одружилася на центральній площі Краматорська

Тетяна каже: У час, коли Росія намагається поширити морок і темряву… важливо створити щось прекрасне

Створення сім'ї під час війни молодята називають свідомим актом надії

На площі Миру в Краматорську відбулася весільна церемонія 35-річної бойової медикині «Госпітальєрів» Тетяни та капітана ЗСУ Олександра. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Одруження провели у 35-ту річницю Незалежності України – лише через кілька днів після того, як місто офіційно оголосили зоною активних бойових дій через наближення лінії фронту.

Попри загрозу атак російських безпілотників та регулярні обстріли, пара вирішила взяти шлюб саме тут, щоб зберегти пам'ять про український Донбас. Молодята мають глибокі зв'язки з регіоном: Олександр родом із розгромленого Маріуполя, а Тетяна щоліта проводила в Донецьку, який наразі перебуває під окупацією. Вони познайомилися на початку року, коли дівчина запропонувала допомогу військовому.

фото: The Guardian

Сама церемонія пройшла у форматі онлайн-весілля за допомогою відеозв'язку на тлі пошкодженого Палацу культури. Щоб закріпити весільний рушник на вітрі, Олександр зняв дві плитки з підлоги площі. Пара забрала їх із собою, і згодом Тетяна планує зробити з них мозаїку. Після обміну клятвами та обручками молодята вирушили до однієї з небагатьох функціонуючих кав'ярень, яка зараз більше нагадує укриття.

фото: The Guardian

Створення сім'ї під час війни молодята називають свідомим актом надії. За їхніми словами, у часи, коли Росія намагається принести морок та зруйнувати міста, важливо будувати щось нове та зберігати любов.

Як відомо, зірка серіалу «Вікінги», канадська акторка українського походження Кетрін Винник прийшла на весілля українського військового. Це сталося випадково.

Кетрін Винник випадково опинилася на весіллі захисника Дмитра. Акторка розповіла, що для неї було честю бути присутньою на святі військового. «Випадкова зустріч в Україні привела мене на весілля українського військового Дмитра та його прекрасної нареченої. Дмитро воює на одній із найгарячіших ділянок фронту», – розповіла зірка.

До слова, 31 липня майор Євген Карась, командир 413 полку Сил безпілотних систем ЗСУ «Рейд», повінчався з акторкою театру Cult Катериною Шведенко.