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Євген Карась повінчався з акторкою (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Євген Карась та Катерина Швиденко взяли церковний шлюб
фото: Дмитро Корчинський/Facebook

Корчинський повідомив про вінчання військового та акторки

Сьогодні, 31 липня, майор Євген Карась, командир 413 полку Сил безпілотних систем ЗСУ «Рейд», повінчався з акторкою театру Cult Катериною Шведенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лідера політичної партії «Братство» Дмитра Корчинського.

«Був сьогодні на вінчанні Євгена Карася (ЗСУ) та Катерини Швиденко (однієї з провідних актрис Культ театру)», – написав Корчинський.

Євген Карась та Катерина Швиденко взяли церковний шлюб
Євген Карась та Катерина Швиденко взяли церковний шлюб
фото: Дмитро Корчинський/Facebook
Євген Карась та Катерина Швиденко взяли церковний шлюб
Євген Карась та Катерина Швиденко взяли церковний шлюб
фото: Дмитро Корчинський/Facebook

Зауважимо, що Катерина Шведенко є актрисою у театрі Cult. Інформації про її біографію у відкритому доступі немає.

Катерина Шведенко є актрисою
Катерина Шведенко є актрисою
фото: cult.center

Що відомо про Євгена Карася

Євген Карась – український націоналістичний громадський діяч та активіст, учасник російсько-української війни, лідер громадської організації «С14», лідер рухів «Суспільство майбутнього», ГО «Освітня асамблея», ГО «Національний центр правозахисту», ГО «Спілка ветеранів війни із Росією», командир 413 окремого батальйону безпілотних систем «Рейд». Народився 14 листопада 1987 року в Києві.

З 2008 року Карась активний учасник громадських рухів. Брав участь у протестах проти забудови Скверу Стуса і перебудови Гостинного двору. Діяльність «С14» щодо забудов привернула увагу правоохоронних органів, за активістами стежили. Невдовзі проти Євгена Карася під час режиму Януковича порушили кримінальну справу за організацію заворушень на одному з будівельних майданчиків і оголосили в розшук.

З 2010 до 2014 був членом ВО «Свобода» – голова контрольно-ревізійної комісії Київської міської організації. У 2012-2014 роках працював помічником народного депутата України Андрія Іллєнка. У 2014 році балотувався до Київради за списками «Свободи», але не був обраний.

З початком російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року бере участь в бойових діях у складі Збройних сил України
З початком російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року бере участь в бойових діях у складі Збройних сил України
фото: скриншот з відео

Також працював помічником народного депутата Україні Ігоря Гузя на громадських засадах.

Карась брав активну участь у подіях Євромайдану на стороні протестувальників. 1 грудня 2013 року, поки відбувалися заворушення на вулиці Банковій, Євген Карась був одним з координаторів, що керували захопленням будівель КМДА та Будинку профспілок на Хрещатику силами активістів Майдану. Згодом був призначений комендантом захопленої КМДА. Очолював сотню самооборони ім. Князя Святослава Хороброго. Раніше відкриту режимом Януковича кримінальну справу проти Карася після перемоги Євромайдану закрили.

На початку російсько-української війни вступив у батальйон МВС «Київ-2». Чергував на блокпості в районі Волновахи, займався виявленням спільників проросійських угруповань. Згодом перейшов до батальйону «Гарпун», який спеціалізувався на розвідці та антидиверсійних діях.

З початком російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року бере участь в бойових діях у складі Збройних сил України. З 2023 року по серпень 2024 року служив заступником командира 14-го окремого полку БпАК з морально-психологічного забезпечення. З 12 вересня 2024 року командир 413 окремого батальйону безпілотних систем «Рейд». В лютому 2025 отримав звання «майор». 4 грудня 2025 року Карася було нагороджено відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг».

Брат Євгена Карася Володимир Карась – учасник російсько-української війни, загинув при обороні Києва 3 березня 2022 року.

Теги: шлюб весілля

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