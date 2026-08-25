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Кремль відреагував на пропозицію України по Донбасу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль відреагував на пропозицію України по Донбасу
Один із можливих сценаріїв припинення вогню передбачає створення вільної економічної зони на Донбасі
колаж: glavcom.ua

Пєсков заявив, що Москва не підтримує ідею створення вільної економічної зони під контролем третьої сторони

Кремль не підтримує пропозицію щодо створення вільної економічної зони на Донбасі, яку розглядають у межах можливого плану завершення війни. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс».

За словами Пєскова, Москва вважає Донбас територією Росії, попри те що ці території не визнаються міжнародно визнаними російськими. Він також заявив, що управління регіонами РФ не може здійснюватися третьою стороною. «Навряд чи якась третя сторона може займатися управлінням регіонами РФ», – сказав Пєсков.

Йдеться про ідею, яку президент України Володимир Зеленський озвучив 23 серпня. За його словами, один із можливих сценаріїв припинення вогню передбачає створення вільної економічної зони на Донбасі під керівництвом третьої сторони. Зеленський пояснив, що у такому випадку Україна та Росія мали б зробити взаємні кроки назад, а територія могла б отримати особливий формат управління. Водночас конкретний склад такої третьої сторони та механізм її контролю поки не визначені.

Президент також зазначав, що над можливими сценаріями завершення війни працюють спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. За його словами, запропоновані варіанти мають обговорювати не лише з Києвом, а й із Москвою.

Водночас запропонована вільна економічна зона не означає створення повноцінної зони вільної торгівлі. Йдеться про локальний формат для території безпосередньо поблизу зони бойових дій, який може бути частиною потенційної домовленості про припинення вогню. Наразі Москва публічно відкидає цю пропозицію, тому перспективи її реалізації залишаються невизначеними.

Нагадаємо, що раніше Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні через можливе втручання НАТО.

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Теги: війна Донбас Дмитро Пєсков

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