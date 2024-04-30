Головна Думки вголос Остап Дроздов
search button user button menu button
Остап Дроздов Журналіст

Кремль випустив свого ідеолога у світовий медіапростір

glavcom.ua
Дугін дав інтерв'ю Такеру Карлсону. У ньому він розмірковує про причини «русофобії та ненависті до Путіна» на Заході
фото: скріншот з відео

«Зі самих початків свого царювання Путін покладався саме на доктрину Дугіна – творця цілого світогляду, обширної й структурованої парадигми руского міра»

Розлоге інтерв’ю трампістського журналіста Такера Карлсона з Дугіним – це не жарти. На світову арену вийшла сакральна постать для всього рашистського синедріону. Зі самих початків свого царювання Путін покладався саме на доктрину Дугіна – творця цілого світогляду, обширної й структурованої парадигми руского міра.

Нічого смішного (як легковажно сприймають наші сліпці, зліплені з тіста «хіхіхаха») у тім нема, що американоплебс, вихований на суміші «Матриці» й «Термінатора», з роззявленим ротом слухатиме концептуальну, переконливу й місцями кінематографічну псевдоезотерику Дугіна про загибель лібералізму, тупиковість ідеології індивідуалізму, протиприродність гендеру, загрозу нейромереж і штучного інтелекту, деградацію Людини і одвічну силу таких колективних ідентичностей, як імперія й традиціоналістська держава.

Російський фашист поданий як вишуканий гіперсимволіст, адепт містичного православія, адвокат виправданого насильства, який уміло парує батюшкіне кадило з балістичною ракетою і пронизує ідею руского міра есхатологією «вищої цілі», квазіметафізикою і єретичним символізмом.

Випускаючи свого ідеолога у світовий медія-простір, кремль ставить на кін дієздатність руского міра як такого. Це свавільно розв’язує руки. Це заявка на максимально жорсткий ендшпіль.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дугін путін війна Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що стоїть за масовою численністю росіян?
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
2 квiтня, 22:15
Bloomberg: Китай постачає Росії дані супутникової розвідки
Bloomberg: Китай постачає Росії дані супутникової розвідки
7 квiтня, 02:17
Волкер вважає, що Україна повинна атакувати будь-яку військову інфраструктуру всередині Росії
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
9 квiтня, 13:50
Раніше Рада проголосувала за постанову, яка передбачає 70 тис. грн на місяць грошової винагороди для військових «на нулі»
Кабмін схвалив додаткові виплати військовим, які воюють «на нулі»
12 квiтня, 11:01
Італія продовжує замовляти пшеницю у країні Путіна, незважаючи на санкції
Італія скаржиться на засилля російської пшениці
12 квiтня, 14:51
На думку Веніславського, закон про мобілізацію буде підписано максимум через 10 днів
Коли закон про мобілізацію вступить у дію? Нардеп відповів
13 квiтня, 09:21
Сили оборони чотири рази відбили позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області
Окупанти відновили наступ на одному з напрямків – Генштаб
17 квiтня, 20:00
Парламент підтримав створення реєстру постраждалих людей через війну
Рада підтримала створення реєстру постраждалих людей через агресію РФ
25 квiтня, 13:45
За словами Тимочка, загарбники зуміли «знайти слабкі сторони» української оборони за «хронічної нестачі боєкомплекту»
«Знайшли слабкі місця». ЗСУ підтвердили просування росіян під Авдіївкою
28 квiтня, 09:43

Остап Дроздов

Кремль випустив свого ідеолога у світовий медіапростір
Кремль випустив свого ідеолога у світовий медіапростір
Грузія сама обрала собі ганьбу
Грузія сама обрала собі ганьбу
Якою буде Перемога? Українці мають усвідомити неприємний факт
Якою буде Перемога? Українці мають усвідомити неприємний факт
«Теракт» у подмосковському «Крокусі» – це інавгурація Путіна
«Теракт» у подмосковському «Крокусі» – це інавгурація Путіна
Заробітчани у Польщі. Які у вас плани?
Заробітчани у Польщі. Які у вас плани?
Як змінився статус російської мови в Україні
Як змінився статус російської мови в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище
58K
Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
16K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
15K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
15K
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ
11K
Чому українські біженці тікають із Польщі до Німеччини: пояснення експертки

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua