Путін зміг досягнути лише одну стратегічну ціль – Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ пояснив, чому технологічний прогрес уже змінив правила сучасної війни

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російський диктатор Володимир Путін зміг досягти лише однієї стратегічної цілі у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Залужного.

Виступаючи під час дипломатичного клубу Українського кризового медіацентру, Залужний заявив, що світ вступив у нову епоху воєн, у яких визначальну роль відіграватимуть роботизовані системи, штучний інтелект та сучасні технології.

фото: Валерій Залужний/Facebook

За його словами, Україна має вже зараз розвивати спроможності у п'яти ключових сферах: на воді й під водою, на землі, у повітрі, в космосі та у цифровому просторі, включно з кібербезпекою.

Окремо Залужний наголосив, що війна Росії проти України та інші сучасні конфлікти свідчать про зміну світового порядку, адже старі правила більше не працюють.

«Путін зміг досягнути лише одну стратегічну ціль – він пробив сухопутний коридор з Росії до Криму. Але зараз росіяни не можуть його використовувати – все через науково-технологічний прогрес та мідл-страйки України», – зазначив він.

За словами Залужного, ще у 2023 році Україна розробила операцію з дистанційної ізоляції Криму, однак тоді західні партнери не вірили в її успіх.

Водночас, як підкреслив колишній головнокомандувач, сьогодні ця концепція працює, а технологічний прогрес фактично позбавив сенсу традиційне розуміння анексії територій.

Також Залужний наголосив, що Україна повинна й надалі ставити безпеку на перше місце, адже будь-яка спроба обміняти її на економічні чи політичні переваги знову поставить державу під загрозу.

«Якщо ми обміняємо безпеку на будь що: гроші, розвиток економіки, тепло у домівках чи на якісь політичні преференції – то у перспективі це знову поставить Україну під загрозу», – сказав він.

На думку Залужного, безпека має стати основою економічного розвитку України та її подальшої інтеграції до міжнародних союзів, здатних відповідати на виклики нового світового порядку.

Нагадаємо, раніше посол України у Великій Британії Валерій Залужний уперше публічно прокоментував останні кадрові зміни у військовому керівництві України. На запитання журналіста «Главкома» про нові призначення він відповів: «Зі сподіваннями». Також Залужний заявив, що наразі не планує змінювати місце роботи, та наголосив, що ключовими гарантіями безпеки України залишаються розвиток власної обороноздатності й побудова ефективних безпекових союзів.