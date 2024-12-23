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Трамп може використати Арктику для припинення війни в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп може використати Арктику для припинення війни в Україні
Республіканець може використати зацікавленість РФ у розкритті економічного потенціалу Арктичної зони під час переговорів
фото із відкритих джерел

Росія і Китай хочуть торгувати за допомогою Північного морського шляху, і це та розмінна монета, яка може принести користь Заходу

Обраний президент США Дональд Трамп може використати фактор розвитку Арктичної зони та Північного морського шляху (СМП) для включення його до свого мирного плану щодо врегулювання війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі порталу Responsible Statecraft.

«Після переобрання Дональда Трампа його передвиборча обіцянка швидко покласти край російсько-українській війні здається все більш недосяжною, оскільки ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Важко уявити, що посилення постачання озброєння до України та посилення санкцій проти Росії приведуть до досягнення миру. Однак нова влада США має можливість вирватися зі статус-кво та спонукати Росію припинити війну», – пишуть журналісти. 

Зазначається, що республіканець може використати зацікавленість РФ у розкритті економічного потенціалу Арктичної зони під час переговорів. Портал наголошує на необхідності зняти санкції з Північного морського шляху та стимулювати західні судноплавні компанії до використання цього транспортного коридору.

Наголошується, що цей план «приверне увагу» російського диктатора Володимира Путіна, а також зустріне підтримку з боку Китаю і може бути вигідним скандинавським державам, Південній Кореї та Японії. При цьому, частиною угоди має бути така умова, як спрямування невеликої частки прибутку від ШМД, наприклад, 5% для відновлення зруйнованої в ході війни інфраструктури України протягом наступних 50 років.

У публікації також йдеться про те, що першорядною проблемою для встановлення миру будуть «складні питання», такі як майбутня архітектура безпеки у Східній Європі та «поділ сил у зоні конфлікту».

Нагадаємо, США ретельно спостерігають за співпрацею між Росією та Китаєм в Арктиці і вважають недавню військову активність обох країн у цьому регіоні «тривожним сигналом».

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Теги: Арктика путін росія війна США Дональд Трамп Китай санкції

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