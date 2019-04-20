«Він пожертвував усім». Соратник Зеленського оголосив його унікальним



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У Зеленського, який прийшов не з політики, вже зараз виходить показати, як стати президентом, але при цьому залишитися людиною, - Разумков

На думку Разумкова, Зеленський ризикує своєю репутацією, народною любов’ю, своїм бізнесом і безпекою

Головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков запевняє, що історія Зеленського на цих виборах президента є дуже особливою.

Разумков вважає, що Зеленський ризикує своєю репутацією, народною любов’ю, своїм бізнесом, бо якщо він не зможе зробити те, що він декларує, це буде його крах. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Він ризикує, зокрема, й своєю особистою безпекою», - додає політтехнолог.

Разумков важає, у Зеленського, який прийшов не з політики, вже зараз виходить показати, як стати президентом, але при цьому залишитися людиною.

«Сподіваюсь, йому це вдаватиметься й протягом наступних п’яти років», - говорить політтехнолог і додає, що ейфорії від перемоги на виборах президента у Зеленського нема.

«Ми розуміємо, що після 22 квітня все тільки почнеться. І він, і я, і всі, хто поруч, чудово розуміють, що боротися із цим заіржавілим механізмом буде надзвичайно складно. Але є два варіанти: або не боротися, сидіти й думати, скільки цей човен ще пропливе, або боротися – поміняти мастило та старі запчастини, домагаючись того, щоб матросам на ньому жилося краще», - пояснює головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського.

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