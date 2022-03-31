  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Воєнний стан: влада заборонила цивільне судноплавство Дніпром

    Воєнний стан: влада заборонила цивільне судноплавство Дніпром
    фото з відкритих джерел

    Порушникам загрожує штраф

    Жителям Дніпропетровської області заборонили виходити на цивільних суднах на водойми. Порушникам загрожує штраф до 680 гривень, повідомляє пресслужба управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Дніпропетровській області.

    У період воєнного стану на водоймах заборонено навігацію малих, моторних, прогулянкових, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів для розваг. Також заборонено рибалити з човнів.

    За порушення передбачені штрафи від 51 до 680 гривень. Контролювати виконання розпорядження будуть правоохоронці та управління меліорації і рибогосподарства області.

    До слова, Велика Британія заборонила обслуговувати літаки й судна підсанкційних росіян.

    Минулого тижня столична влада повідомила, що через загрозу пожеж та на тлі загальної небезпеки через війну, людям заборонено відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів. Така заборона існує у багатьох регіонах.

    Читайте також: Пікнік посеред війни. Фото з Києва
    Теги: росія окупанти війна штраф воєнний стан корабель рибальство Україна річка Дніпро окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Воєнний стан: влада заборонила цивільне судноплавство Дніпром