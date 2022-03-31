Воєнний стан: влада заборонила цивільне судноплавство Дніпром

Порушникам загрожує штраф

Жителям Дніпропетровської області заборонили виходити на цивільних суднах на водойми. Порушникам загрожує штраф до 680 гривень, повідомляє пресслужба управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Дніпропетровській області.

У період воєнного стану на водоймах заборонено навігацію малих, моторних, прогулянкових, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів для розваг. Також заборонено рибалити з човнів.

За порушення передбачені штрафи від 51 до 680 гривень. Контролювати виконання розпорядження будуть правоохоронці та управління меліорації і рибогосподарства області.

До слова, Велика Британія заборонила обслуговувати літаки й судна підсанкційних росіян.

Минулого тижня столична влада повідомила, що через загрозу пожеж та на тлі загальної небезпеки через війну, людям заборонено відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів. Така заборона існує у багатьох регіонах.