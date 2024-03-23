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У Британії не поділяють ідеї дати Путіну зберегти обличчя, – «Chatham House»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Британії не поділяють ідеї дати Путіну зберегти обличчя, – «Chatham House»
Посол Саймон Сміт
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів

У Великій Британії дедалі більше відходять від ідеї дати Путіну зберегти обличчя. Про це заявив голова Наглядового комітету Українського Форуму Королівського Інституту міжнародних відносин «Chatham House», Посол Саймон Сміт під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«У Великій Британії часто обговорювали аргумент: ну, мовляв, киньте Путіну якусь кістку, якусь нагороду, щоб він міг вийти з ситуації і зберегти обличчя. Це вже не той аргумент, який ми маємо обговорювати. Від цього дедалі більше відходять», – зазначив він.

«Ніяких поступок не буде. У Британії це стає основною думкою: нема ніякої перспективи у переговорах з Путіним. У широкому сенсі взагалі немає можливості переговорів, поки Путін не покине російську систему», – додав Сміт.

Але, на його думку, Україні варто думати над переговорами у майбутньому.  

Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

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Теги: Україна путін війна

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