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Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2026: традиції та молитва
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Свята 3 жовтня в церковному календарі – День пам'яті священномученика Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського

3 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Діонісія Ареопагіта – першого єпископа Афін, філософа і богослова, якого навернув до Христа сам апостол Павло. У народі цей день відомий як Денис Мудрий, або Денис Позимній.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію та прикмети 3 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті священномученика Діонісія Ареопагіта

Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

Діонісій Ареопагіт жив у I столітті та займав високе становище в афінському суспільстві: він був членом Ареопагу – верховного суду й ради Афін. Здобувши блискучу грецьку освіту, Діонісій навчався в Єгипті, де разом із другом Аполлофаном спостерігав незвичайне сонячне затемнення під час розп'яття Христа. Повернувшись до Афін, він чув проповідь апостола Павла, яка вразила його настільки, що Діонісій навернувся до Христа – один із небагатьох представників афінської еліти.

Апостол Павло рукоположив його на єпископа Афін. Під час служіння Діонісій вирушив до Єрусалима, аби особисто побачити Пресвяту Богородицю, а згодом відвідав Рим, де зустрівся з апостолами Петром і Павлом. Пізніше він вирушив до Галлії з місіонерською проповіддю, де в Парижі (тодішня Лутеція) зазнав арешту. Після тортур Діонісій прийняв мученицьку смерть через відсікання голови. За переказом, він підняв свою голову і ніс її, доки не впав – там і поховали святого, а згодом над його могилою збудували знамениту базиліку Сен-Дені.

Твори, що носять ім'я Діонісія Ареопагіта, – зокрема «Про небесну ієрархію» та «Про містичне богослів'я» – стали одними з найвпливовіших у православній богословській традиції.

Молитви дня

До священномученика Діонісія Ареопагіта звертаються з молитвами про захист від ворожих підступів, душевний мир і зміцнення у вірі.

О, святий угоднику Божий, священномученику Діонісію! Ти глибокою мудрістю та палкою вірою прославив Господа, почувши слово апостольське, і життя своє поклав за Істину Христову. Моли Всемилостивого Бога за нас, грішних, щоб захистив Він оселі наші від усякого зла, хвороб та ворожих підступів. Укріпи нас у вірі, подай мир душевний і сподоби в чистім серці та покаянні славити Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день прозвали Денис Позимній або Денис Мудрий – вважалося, що з цього часу осінь остаточно заявляє про себе і природа готується до зими. Для захисту від пристріту та застуд з'їдали шматочок цибулі або кілька зубчиків часнику з сіллю.

  • Ясна й тепла погода – сухо й погожо буде до кінця жовтня.
  • Сильний вітер із півночі – незабаром прийдуть холоди та перший сніг.
  • Вітер із півдня – затяжна тепла осінь.
  • Багато павутиння у повітрі й туман вранці – справжня зима ще нескоро.
  • Журавлі відлітають – швидкий прихід холодної зими.
  • Птахи летять низько – рання й холодна зима.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 3 жовтня не варто надовго відчиняти вікна – вірили, що разом із осіннім холодом до хати може проникнути хвороба. Не можна піднімати гроші, знайдені на дорозі, та приймати непрошених гостей. Не рекомендується казати «ні» близьким у їхніх проханнях. Не варто стригти волосся та відмовляти нужденним у допомозі.

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Теги: свята свято релігія календар традиції православна церква

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