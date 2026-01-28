Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 29 січня в церковному календарі – перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця

29 січня православна церква вшановує перенесення мощей святого Ігнатія Богоносця. Це свято нагадує про велич віри та духовну перемогу святого, який прийняв мученицьку смерть у Римі, але повернувся до своєї пастви в Антіохію в образі нетлінних святинь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 29 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця

Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва фото 1

29 січня церква згадує подію, що відбулася невдовзі після страти єпископа Антіохійського Ігнатія. У 107 році, за правління імператора Траяна, святого було кинуто на арену цирку в Римі, де його розірвали дикі леви. Християни, які були свідками його подвигу, зібрали вцілілі кістки мученика і з великою пошаною перенесли їх до Антіохії.

Святого називали Богоносцем, адже, за переданням, він завжди мав ім’я Ісуса Христа у своєму серці, а в дитинстві сам Спаситель тримав його на руках. Перенесення його мощей стало символом того, що навіть після фізичної смерті пастир залишається зі своїм народом, даруючи розраду та зцілення. Згодом, під час загрози перських навал, мощі знову повернули до Рима, де вони спочивають і донині.

Молитва дня

О, святий священномученику Ігнатію Богоносцю! Ти, що любов’ю до Господа палав і життя своє за Нього віддав, почуй нас у годину цю. Моли Христа Бога, щоб зміцнив він нашу віру, дарував мир землі нашій та визволив нас від усякого зла і напасті. Допоможи нам серця свої для Бога відкрити і в правді Його перебувати на віки віків.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день вважався часом, коли зима бореться з весною, тому прикмети часто стосувалися погоди та майбутнього врожаю:

  • Почався потужний вітер – чекайте на затяжну весну та дощове літо.
  • Якщо дим із труб іде низько до землі – скоро почнеться відлига.
  • Місяць на небі яскраво-білий – до тривалих та сильних морозів.
  • Червона заграва на заході сонця – наступний день буде вітряним і холодним.

Наші предки вірили, що 29 січня не варто позичати гроші або брати їх у борг, щоб фінансове благополуччя не «випливло» з дому. Також цей день вважався сприятливим для того, щоб зібратися всією родиною за вечерею та згадати предків.

Читайте також:

Теги: свята свято релігія традиції календар православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:00
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 сiчня, 00:00
Дружину Усика розкритикували через шубу з натурального хутра шиншили
Дружина Усика опинилася в центрі скандалу через шубу з хутра шиншили за понад мільйон гривень
7 сiчня, 10:19
Традиція занурюватися в ополонку на Водохреще не має українського походження, а пірнання не «змиває гріхів»
Про пірнання на Водохреще. Що каже церква про цей атракціон?
6 сiчня, 15:01
В Україні щеплення БЦЖ новонародженим робитимуть уже через 24 години після народження
Україна оновила календар щеплень: коли робитимуть БЦЖ
2 сiчня, 17:52
Традиційно американські посадовці складають присягу на релігійних текстах
Мер Нью-Йорка вперше склав присягу на Корані
2 сiчня, 06:42
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 2 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 січня 2026: традиції та молитва
1 сiчня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва
«Війна, як у фільмі «Матриця». Відомий військовий пояснив, яку армію треба будувати Україні
«Війна, як у фільмі «Матриця». Відомий військовий пояснив, яку армію треба будувати Україні
Незаконна реклама онлайн-казино. Азартний регулятор «ПлейСіті» назвав найбільш проблемний сегмент
Незаконна реклама онлайн-казино. Азартний регулятор «ПлейСіті» назвав найбільш проблемний сегмент
Китайський Новий рік 2026: коли починається і як святкувати
Китайський Новий рік 2026: коли починається і як святкувати
Дейнеко звільнився з військової служби? Держприкордонслужба зробила заяву
Дейнеко звільнився з військової служби? Держприкордонслужба зробила заяву
Як будуть вимикати світло 29 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 29 січня 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua