Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва

Свята 29 січня в церковному календарі – перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця

29 січня православна церква вшановує перенесення мощей святого Ігнатія Богоносця. Це свято нагадує про велич віри та духовну перемогу святого, який прийняв мученицьку смерть у Римі, але повернувся до своєї пастви в Антіохію в образі нетлінних святинь.

релігійні свята, історію, традиції та прикмети 29 січня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця

29 січня церква згадує подію, що відбулася невдовзі після страти єпископа Антіохійського Ігнатія. У 107 році, за правління імператора Траяна, святого було кинуто на арену цирку в Римі, де його розірвали дикі леви. Християни, які були свідками його подвигу, зібрали вцілілі кістки мученика і з великою пошаною перенесли їх до Антіохії.

Святого називали Богоносцем, адже, за переданням, він завжди мав ім’я Ісуса Христа у своєму серці, а в дитинстві сам Спаситель тримав його на руках. Перенесення його мощей стало символом того, що навіть після фізичної смерті пастир залишається зі своїм народом, даруючи розраду та зцілення. Згодом, під час загрози перських навал, мощі знову повернули до Рима, де вони спочивають і донині.

Молитва дня

О, святий священномученику Ігнатію Богоносцю! Ти, що любов’ю до Господа палав і життя своє за Нього віддав, почуй нас у годину цю. Моли Христа Бога, щоб зміцнив він нашу віру, дарував мир землі нашій та визволив нас від усякого зла і напасті. Допоможи нам серця свої для Бога відкрити і в правді Його перебувати на віки віків. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день вважався часом, коли зима бореться з весною, тому прикмети часто стосувалися погоди та майбутнього врожаю:

Почався потужний вітер – чекайте на затяжну весну та дощове літо.

Якщо дим із труб іде низько до землі – скоро почнеться відлига.

Місяць на небі яскраво-білий – до тривалих та сильних морозів.

Червона заграва на заході сонця – наступний день буде вітряним і холодним.

Наші предки вірили, що 29 січня не варто позичати гроші або брати їх у борг, щоб фінансове благополуччя не «випливло» з дому. Також цей день вважався сприятливим для того, щоб зібратися всією родиною за вечерею та згадати предків.