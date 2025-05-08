NYT пояснив, чому Індія назвала операцію проти Пакистану «Сіндур»

Індія використала образ розлитого сіндуру як символ помсти за вдов і втрачені життя

Назву «Сіндур» операція отримала на честь індуїстського символу – яскраво-червоного порошку, яким заміжні жінки позначають свою приналежність до шлюбу

У ніч на 7 травня Індія оголосила про початок військової операції «Сіндур», завдавши ударів по території Пакистану. Як повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times, вибір назви для операції не випадковий і має глибоке символічне значення, пов’язане з трагедією, що вразила всю країну.

Назву «Сіндур» операція отримала на честь індуїстського символу – яскраво-червоного порошку, яким заміжні жінки в Індії позначають свою приналежність до шлюбного стану. Цей символ став особливо значущим після публікації зворушливих кадрів із Хіманші Нарвал – жінкою, яка втратила свого чоловіка внаслідок терористичного акту в Кашмірі 22 квітня, коли загинули 26 осіб. Її фото поруч із тілом чоловіка облетіло мережу: на знімках було видно як традиційні браслети, так і сіндур на її лобі.

Індійська влада використала образ розлитого сіндуру як символ помсти за вдов і втрачені життя. Військові опублікували графіку з розбитою банкою сіндуру, що візуально нагадувала бризки крові. Це стало посланням не лише Пакистану, а й сигналом правим індуїстським силам усередині країни, що уряд Моді налаштований діяти рішуче.

Утім, такий крок спричинив і критику. Частина феміністок вважає, що використання слова «сіндур» у контексті війни лише підкреслює патріархальний погляд, у якому жінка сприймається або як мати, або як символ, якого треба захищати. Історикиня В. Гіта наголосила, що героїзація жінки триває тільки доти, доки вона мовчить. Після того як Хіманші Нарвал виступила за мир і закликала не переслідувати мусульман чи кашмірців, її одразу почали цькувати в мережі праві радикали.

Нагадаємо, що внаслідок нападу 22 квітня, в якому Індія звинуватила Пакистан, загинуло 25 туристів-індуїстів. Нападники, за свідченнями тих, хто вижив, навмисно пощадили жінок і дітей, щоб ті передали уряду Індії послання про атаку.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Коментуючи індійські ракетні удари по території, яку контролює Пакистан, глава Білого дому заявив:

«Це ганьба. Ми щойно дізналися про це».

До слова, Росія передала Індії чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла-С» на суму близько $30 млн. Про це повідомляє India Today, передає «Главком».

Поставка відбулася на тлі погіршення ситуації в регіоні після теракту в Пахалгамі. У відповідь на загострення безпекової ситуації Індія активізує розгортання нових засобів протиповітряної оборони.