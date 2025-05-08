Головна Світ Соціум
search button user button menu button

NYT пояснив, чому Індія назвала операцію проти Пакистану «Сіндур»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
NYT пояснив, чому Індія назвала операцію проти Пакистану «Сіндур»
Індія використала образ розлитого сіндуру як символ помсти за вдов і втрачені життя
фото: Associated Press

Назву «Сіндур» операція отримала на честь індуїстського символу – яскраво-червоного порошку, яким заміжні жінки позначають свою приналежність до шлюбу

У ніч на 7 травня Індія оголосила про початок військової операції «Сіндур», завдавши ударів по території Пакистану. Як повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times, вибір назви для операції не випадковий і має глибоке символічне значення, пов’язане з трагедією, що вразила всю країну.

Назву «Сіндур» операція отримала на честь індуїстського символу – яскраво-червоного порошку, яким заміжні жінки в Індії позначають свою приналежність до шлюбного стану. Цей символ став особливо значущим після публікації зворушливих кадрів із Хіманші Нарвал – жінкою, яка втратила свого чоловіка внаслідок терористичного акту в Кашмірі 22 квітня, коли загинули 26 осіб. Її фото поруч із тілом чоловіка облетіло мережу: на знімках було видно як традиційні браслети, так і сіндур на її лобі.

Індійська влада використала образ розлитого сіндуру як символ помсти за вдов і втрачені життя. Військові опублікували графіку з розбитою банкою сіндуру, що візуально нагадувала бризки крові. Це стало посланням не лише Пакистану, а й сигналом правим індуїстським силам усередині країни, що уряд Моді налаштований діяти рішуче.

Утім, такий крок спричинив і критику. Частина феміністок вважає, що використання слова «сіндур» у контексті війни лише підкреслює патріархальний погляд, у якому жінка сприймається або як мати, або як символ, якого треба захищати. Історикиня В. Гіта наголосила, що героїзація жінки триває тільки доти, доки вона мовчить. Після того як Хіманші Нарвал виступила за мир і закликала не переслідувати мусульман чи кашмірців, її одразу почали цькувати в мережі праві радикали.

Нагадаємо, що внаслідок нападу 22 квітня, в якому Індія звинуватила Пакистан, загинуло 25 туристів-індуїстів. Нападники, за свідченнями тих, хто вижив, навмисно пощадили жінок і дітей, щоб ті передали уряду Індії послання про атаку.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Коментуючи індійські ракетні удари по території, яку контролює Пакистан, глава Білого дому заявив:

«Це ганьба. Ми щойно дізналися про це».

До слова, Росія передала Індії чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла-С» на суму близько $30 млн. Про це повідомляє India Today, передає «Главком».

Поставка відбулася на тлі погіршення ситуації в регіоні після теракту в Пахалгамі. У відповідь на загострення безпекової ситуації Індія активізує розгортання нових засобів протиповітряної оборони.

Читайте також:

Теги: війна Пакистан Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці – суперсила, що рятує світ
Путін недооцінив українців: уроки для світу
6 травня, 19:22
Крим – наріжний камінь світової безпеки
Крим – наріжний камінь світової безпеки
28 квiтня, 13:11
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 наступальних дій агресора
Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року
10 квiтня, 08:17
На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили шість ворожих штурмів
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2025 року
17 квiтня, 08:23
Пошуки постраждалих під час нічної атаки на Київ
У зруйнованому будинку в Києві могла загинути ціла родина: тривають пошуки матері та старшої дитини
24 квiтня, 07:16
Після атаки в Кашмірі Індія ідентифікувала двох підозрюваних бойовиків як пакистанців
Міністр оборони Пакистану заявив про неминуче військове вторгнення Індії
28 квiтня, 17:41
Ситуація між Індією та Пакистаном загострюється
Пакистан готується до удару Індії. Збройні сили країни зробили заяву
1 травня, 09:13
Зеленський наголосив, що Москві довіряти не слід і необхідно готуватися до провокацій з боку РФ
Зеленський попередив про можливі провокації Росії 9 травня
4 травня, 19:38
Пожежа на ринку «Барабашово»
У Харкові росіяни атакували найбільший ринок Східної Європи (фото, відео)
6 травня, 07:50

Соціум

Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч
Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч
NYT пояснив, чому Індія назвала операцію проти Пакистану «Сіндур»
NYT пояснив, чому Індія назвала операцію проти Пакистану «Сіндур»
Маск потрапив у скандал через високий паркан
Маск потрапив у скандал через високий паркан
Три міста, які варто відвідати туристам: думка іноземного експерта
Три міста, які варто відвідати туристам: думка іноземного експерта
Із димаря пішов чорний дим: Конклав не обрав Папу Римського з першої спроби
Із димаря пішов чорний дим: Конклав не обрав Папу Римського з першої спроби
Влада Москви видала комунальникам біноклі: мають відслідковувати дрони
Влада Москви видала комунальникам біноклі: мають відслідковувати дрони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
45K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
23K
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
19K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
17K
Путін вимкнув москвичам зв'язок. Речник Кремля просить терпіти

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua