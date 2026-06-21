Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала у Керчі та порту «Кавказ»

Порт «Кавказ» є важливим логістичним вузлом

У ніч на 21 червня у Керчі було уражено нафтовий термінал «ТЕС-Термінал-1». Зафіксовано пожежу на території підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що термінал є одним із ключових об'єктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів в Криму та використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ.

Зокрема, в ніч на 21 червня, уражено порт «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Підтверджено пожежу на території порту. Порт «Кавказ» є важливим логістичним вузлом, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Кримом та задіяний в забезпеченні військ РФ.

Окрім того, українські воїни завдали ураження залізничному мосту через Північнокримський канал у районі Роздольного, залізничному мосту в районі Петерсгагена Запорізької області, а також залізничному мосту через Сиваш у районі Чонгара. Зазначені об'єкти використовуються противником для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

До того ж уражено пункт управління противника в районі Почаєва Білгородської області та пункти управління БпЛА окупантів у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області.

Також 20 червня у Тюменській області РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження Тюменському нафтопереробному заводу («Антипінський»). Результати ураження уточнюються. Відстань від державного кордону України до об'єкта становить понад 2 тис. км.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи чули у Сімферополі, Керчі, Севастополі та інших містах.

Зокрема, Володимир Зеленський підтвердив, що уночі Сили оборони вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. За словами Зеленського, уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Опісля нічної атаки в окупованому Криму повністю заборонили продаж пального цивільним. «Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено продаж палива як за готівку та безготівковим розрахунком, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо продаватиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим», – йдеться у повідомленні Аксьонова.