Був сапером і загинув у 21 рік. Згадаймо Олександра Шушкова

Був солдатом-сапером інженерно-саперної 48 бригади інженерно-саперного 321 батальйону

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Шушкова.

21-річний сапер Олександр Шушков на псевдо Шуша загинув 26 вересня 2022 року. Воїн отримав вогнепальне поранення в бою біля села Зелена Долина на Донеччині. Олександра встигли евакуювати до шпиталю, однак через дві години його серце зупинилось.

«Ще одна втрата, в яку неможливо повірити… Герой, який назавжди залишиться в наших серцях. Олександр Шушков. Кам'янчанин. Він загинув у бою на Донеччині, боронячи Україну. Йому було лише 21... Ще жити б і жити… Велике горе для сім'ї, друзів і всієї громади. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять Сашкові!» – повідомляють про загибель у Кам’янець-Подільській міській раді.

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«Щодня в Україні непоправні втрати, біль і горе… Ще одне молоде серце перестало битися і радіти життю разом зі своїми однолітками. В боротьбі за свободу України загинув наш випускник 2020 року, колишній студент групи ЕП-161, Олександр Шушков. Світла тобі пам’ять, Герою!» – пишуть на сторінці Кам'янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій, де навчався Олександр.

«Саша був добрим, світлим, завжди усміхненим, наче сонечко, був люблячим сином та онуком. Рішучий, сміливий, розумний, мав справжній чоловічий характер, впевнений в собі, відповідальний. На нього завжди можна було покластися. Турботливий, товариський, душа компанії, був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, зразком незламності та міцності духу. Він був неймовірним. Щирим, люблячим, позитивним і життєрадісним. Мав багато планів і мрій, ставив цілі і досягав їх. Завжди був рішучим, завжди підтримував і допомагав усім», – цитує слова нареченої Олександра платформа Меморіал.

Олександр народився в місті Камʼянець-Подільський на Хмельниччині. Навчався в місцевій школі №10. Пізніше навчався за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» в Кам'янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій.

Під час повномасштабної війни Олександр служив сапером інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 321-го окремого інженерного батальйону Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на передовій. Щиро вірив у перемогу України. Однак дожити до неї йому не судилося.

Поховали молодого воїна на Алеї Слави міського кладовища у Камʼянець-Подільському.

10 липня 2024 року в У Кам'янці-Подільському відкрили пам'ятну дошку військовому Олександру Шушкову. Її встановили на фасаді будинку, де проживав захисник.

Також, рішенням 23 сесії Кам’янець-Подільської міської ради №157/23 від 8 листопада 2022 року Олександру Шушкову посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Кам’янця-Подільського».

В Олександра залишилися батьки, бабуся і наречена.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.