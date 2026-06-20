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Залишився лише Порошенко. Ющенко також відмовився від польського ордена Білого Орла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Залишився лише Порошенко. Ющенко також відмовився від польського ордена Білого Орла
Ющенко висловив незгоду із рішенням польського президента Кароля Навроцького позбавити нагороди Зеленського
фото: Офіс президента

Раніше від польської нагороди відмовився експрезидент України Леонід Кучма

Третій президент України Віктор Ющенко вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла. Як інформує «Главком», про це повідомила його прессекретарка Ірина Ванникова.

Таким чином Ющенко висловив незгоду із рішенням польського президента Кароля Навроцького позбавити такої ж нагороди Володимира Зеленського.

«Ця нагорода була вручена не лише конкретній людині. Насамперед вона стала знаком поваги до українського народу, який  платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі.

Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні», – ідеться у повідомленні.

Залишився лише Порошенко. Ющенко також відмовився від польського ордена Білого Орла фото 1

Також Ірина Ванникова згадала події 2009 року в селі Гута Пеняцька на Львівщині, де тодішні президенти України та Польщі Віктор Ющенко і Лех Качинський спільно вшанували пам’ять польських жертв Другої світової війни. Цей жест був прикладом політики історичного примирення між двома народами.

«Україна сьогодні захищає не лише себе. Наші військові захищають східний кордон усієї Європи. І будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь Кремля», – наголосила Ірина Ванникова.

Залишився лише Порошенко. Ющенко також відмовився від польського ордена Білого Орла фото 2

Нагадаємо, раніше від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Однак така нагорода ще залишається у попередника Володимира Зеленського Петра Порошенка.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Водночас колишній перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін висловився проти хвилі повернення польських державних нагород українськими посадовцями. На його думку, такі кроки можуть ускладнити відносини між Києвом і Варшавою та принести вигоду лише Росії.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

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Теги: Польща орден кордон президент Україна Лех Качинський військові політика незалежність Леонід Кучма Віктор Ющенко Кароль Навроцький

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