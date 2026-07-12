США стали лідером за військовими витратами: яке місце посіла Україна

Частка ВВП: за цим показником Україна випереджає всі країни планети

Україна увійшла до десятки країн із найбільшими оборонними бюджетами світу, виділивши на військові потреби $44,45 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Business Insider.

Хто очолив рейтинг

У 2025 році світові витрати на оборону досягли $2,6 трильйона – у середньому країни спрямовували на військові потреби приблизно 2% ВВП. США зберегли статус країни з найбільшим оборонним бюджетом – близько $921 млрд, що більш ніж утричі перевищує витрати Китаю, який посідає друге місце. Лише американський бюджет становить понад третину сукупних світових військових витрат.

Топ-10 країн за військовими витратами у 2025 році:

США – $921,02 млрд (3,01% ВВП)

Китай – $251,29 млрд (1,3%)

Росія – $161,18 млрд (6,34%)

Німеччина – $107,31 млрд (2,14%)

Велика Британія – $94,26 млрд (2,38%)

Індія – $78,31 млрд (1,9%)

Саудівська Аравія – $72,53 млрд (5,72%)

Франція – $70 млрд (2,08%)

Японія – $58,91 млрд (1,38%)

Україна – $44,45 млрд (21,19%)

Чому Україна – світовий лідер за часткою ВВП

Попри менший обсяг видатків в абсолютних цифрах, саме Україна посідає перше місце за часткою ВВП, спрямованою на оборону, – понад 21%. Простими словами: приблизно кожна п'ята гривня, яку заробляє українська економіка, іде на потреби фронту. Це вдесятеро більше за середній світовий показник і найвищий результат серед усіх країн рейтингу. Для порівняння: Росія, яка веде проти України загарбницьку війну, витрачає на оборону 6,34% ВВП – це третій показник у світі за обсягом бюджету, але вп'ятеро менша частка економіки, ніж в України.

Аналітики пояснюють цю різницю логікою воєнного часу: коли країна воює на власній території, оборонні видатки об'єктивно зростають швидше, ніж уся економіка, і тиснуть на цивільні статті бюджету. «Під час війни частка витрат у ВВП зазвичай зростає, що, своєю чергою, створює навантаження на цивільну економіку», – зазначив старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канціан. Полковник армії США у відставці, старший історик RAND Джан Джентіле додав простіше пояснення: розмір і структура військового бюджету залежать від того, чи країна захищає власну територію, чи прагне проєктувати силу на великі відстані від дому – і це різні за вартістю завдання.

Як Україна виглядає на тлі сусідів

Серед сусідніх із Україною країн НАТО найбільше на оборону витрачає Польща – близько $35 млрд, або 4% ВВП, що на сьогодні є найвищою часткою серед членів альянсу без урахування України. Польща за останні роки суттєво наростила закупівлі бронетехніки та реактивних систем залпового вогню, готуючись до можливих загроз зі сходу. Разом узяті, 10 країн із топ-рейтингу забезпечують левову частку – близько трьох чвертей усіх світових військових витрат.

Оборонний бюджет самої України стрімко зріс за роки повномасштабної війни: до 2022 року річні військові видатки країни оцінювалися в кілька мільярдів доларів, тоді як зараз вони перевищують $44 млрд – це майже увесь державний бюджет, левову частку якого фінансують міжнародні партнери. У 2026 році ця тенденція триває: уряд уже затвердив збільшення оборонних видатків до 4,367 трлн грн (близько $99 млрд) завдяки пакету допомоги від Євросоюзу – це на 63,5% більше, ніж торік.

Нагадаємо, Україна раніше увійшла до топ-10 армій світу за чисельністю чинних військових – аналітики IISS оцінили Збройні сили України у 677 тисяч осіб, що забезпечило шосте місце в рейтингу. До слова, за комплексним індексом військової потужності Global Firepower Україна посіла 20-те місце у світі – серед сильних сторін аналітики назвали боєздатність армії, військово-морський потенціал завдяки дронам та обсяги оборонних витрат.