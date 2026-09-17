Закаєв: В Україні фактично створюється майбутня чеченська армія

«Наше міністерство оборони на постійній основі перебуває в Україні», – глава уряду Чечні у вигнанні

В Україні на базі військових підрозділів, які беруть участь у війні проти Росії, триває активне формування майбутніх Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів Ахмед Закаєв, який з 2007 року очолює уряд республіки у вигнанні.

Відповідаючи на запитання про чисельність чеченських сил у складі ЗСУ та тих, хто ними командує, він зазначив: «Точну цифру назвати не можу. Але вони є, і їхня кількість щодня збільшується, а не скорочується. На сьогодні, включно з добровольчими групами та загонами, а також нашими офіційними структурами, всього нараховується п’ять підрозділів. Думаю, що надалі вони будуть тільки посилюватися і зростати, але не скорочуватися».

Чеченські воїни інтегровані в українські оборонні структури без жодних обмежень чи утисків, водночас зберігаючи власну управлінську вертикаль. «Загалом же я не можу сказати, що чеченці якимось чином обмежені чи обділені в структурах Збройних сил України. Наше міністерство оборони на постійній основі перебуває в Україні, ми фактично відтворюємо чеченську армію тут і, незалежно від того, як бійців заохочує українська держава, самі присвоюємо звання і нагороджуємо державними нагородами. З цього боку проблеми немає», – пояснив Закаєв.

Головною стратегічною метою перебування чеченських бійців на українському фронті є підготовка до звільнення власної батьківщини від російської окупації. Закаєв наголосив: «Раніше чи пізніше люди, які сьогодні перебувають в Іноземному легіоні або воюють на боці України у складі добровольчих загонів, повинні влитися в структуру Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія і почати процес деокупації нашої країни. Тому їхнє просування по військовій кар’єрі в наших структурах для нас важливіше, ніж в українських, – в України є своя потужна армія, сьогодні, без перебільшення, одна з найсильніших у світі, і українці не потребують чеченців як таких. А от ми потребуємо того, щоб відродитися саме в Україні, і за допомогу, яку нам надають українці, – велике спасибі».

Окрім того, Ахмед Закаєв відзначив унікальність військового досвіду, який зараз здобувається на полі бою в Україні, поставивши чеченських воїнів в один ряд із провідними військовими силами світу. За його словами, «сьогодні у світі є, мабуть, три-чотири армії, які досконало володіють сучасним досвідом ведення війни: Росія, Україна, Північна Корея і, звісно, чеченці та кавказці, які сьогодні перебувають у лавах України».

Нагадаємо, на початку вересня у Києві сталася збройна сутичка між співробітниками СБУ та бійцями спецпідрозділу ГУР МО «Тимур». Конфлікт виник під час слідчих дій біля будинку заступника командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Степана Каплунова, якого напередодні затримала Служба безпеки України.

За версією слідства, Каплунов причетний до підготовки замаху на замовлення ФСБ РФ. Ціллю мав стати один із лідерів російського опозиційного руху під час його візиту до Києва на День Незалежності. Пізніше «Главком» з’ясував, що ймовірною жертвою замаху мав стати Ахмед Закаєв – голова Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні (очолює уряд з 2007 року).

Закаєв є учасником обох чеченських війн, колишнім міністром культури та закордонних справ Ічкерії. Він понад 20 років живе за межами РФ через політичне переслідування та заявляє про регулярні спроби Москви ліквідувати його. Наразі політик підтримує Україну у війні проти Росії.