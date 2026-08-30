Дефіцит фінансування війни. Міністр оборони Хмара анонсував варіанти рішення проблеми

За словами Хмари, Міністерство вже визначило країни, з якими необхідно провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткові кошти під конкретні оборонні потреби

Євгеній Хмара: «Україна буде показувати партнерам чітке бачення та чіткий план: які завдання стоять перед Силами оборони»

Україна має дефіцит фінансування оборони у $27 млрд. Міністерство оборони вже напрацювало кілька варіантів, які мають допомогти закрити цю потребу. Про це міністр оборони Євгеній Хмара повідомив на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Один із варіантів, який розглядає Міністерство оборони, – наблизити частину європейського кредиту, передбачену на наступний рік. Інший напрям – залучення додаткового фінансування від країн, які ще не долучилися до чинної фінансової рамки, або збільшення внесків держав-партнерів.

За словами Хмари, Міністерство вже визначило країни, з якими необхідно провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткові кошти під конкретні оборонні потреби.

«Україна буде показувати партнерам чітке бачення та чіткий план: які завдання стоять перед Силами оборони, які проєкти для цього потрібні, яких результатів маємо досягнути і в які строки», – зазначив міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що дефіцит бюджету Міністерства оборони становить $27 млрд. За словами президента, на початку року частину коштів, передбачених на другу половину 2026 року, достроково спрямували на виробництво дронів та інші оборонні потреби. Тепер ці видатки необхідно компенсувати.

Із цієї суми $8–10 млрд, за словами Зеленського, потрібні для забезпечення початку 2027 року – зокрема закупівлі зброї та іншого необхідного для Сил оборони. Ще близько $20 млрд становлять зарплати військовослужбовців, виплати сім'ям загиблих та інші видатки.

Президент також заявляв, що Україна очікує €30 млрд європейського фінансування, яке має бути спрямоване на оборону. Для отримання цих коштів необхідне ухвалення відповідного законодавства.