Як дружина Насібова з немовлям на руках вболівала за чоловіка. Емоційне відео

Олена також раніше була борчинею, зокрема вигравала медалі юніорських першостей світу та Європи

На борця греко-римського стилю у залі очікувала потужна підтримка

Сьогоднішня вечірня сесія у боротьбі розпочалася півфінальними поєдинками у греко-римлян у ваговій категорії до 67 кілограмів, де брав участь і наш спортсмен Парвіз Насібов.

Для Насібова поєдинок з Хасратом Джафаровим був дуже принциповим, адже ці суперники неодноразово зустрічалися на різних турнірах. Останній матч лишився за Парвізом, який на початку року в Хорватії поклав азербайджанця на туше. Парвізу знову вдалося підібрати ключі до захисту свого опонента, і вийти до другого поспіль фіналу Олімпійських Ігор з рахунком 3:3.

Під час півфінального матчу на трибунах на арені свого чоловіка підтримувала Олена Насібова (у дівоцтві – Кремзер) разом з сином Алі. Олена також раніше була борчинею, зокрема вигравала медалі юніорських першостей світу та Європи.

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Маючи таку підтримку на трибунах, Парвіз відчув силу під час небезпечної атаки від Хасрата Джафарова та зумів провести контратаку, яка фактично й вирішила долю поєдинку.

До слова, наші борці змагатимуться завтра у двох фіналах: Парвіз Насібов боротиметься за золото, а Жан Беленюк – за бронзу.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік