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Як дружина Насібова з немовлям на руках вболівала за чоловіка. Емоційне відео

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Як дружина Насібова з немовлям на руках вболівала за чоловіка. Емоційне відео
Олена також раніше була борчинею, зокрема вигравала медалі юніорських першостей світу та Європи

На борця греко-римського стилю у залі очікувала потужна підтримка

Сьогоднішня вечірня сесія у боротьбі розпочалася півфінальними поєдинками у греко-римлян у ваговій категорії до 67 кілограмів, де брав участь і наш спортсмен Парвіз Насібов

Для Насібова поєдинок з Хасратом Джафаровим був дуже принциповим, адже ці суперники неодноразово зустрічалися на різних турнірах. Останній матч лишився за Парвізом, який на початку року в Хорватії поклав азербайджанця на туше. Парвізу знову вдалося підібрати ключі до захисту свого опонента, і вийти до другого поспіль фіналу Олімпійських Ігор з рахунком 3:3. 

Під час півфінального матчу на трибунах на арені свого чоловіка підтримувала Олена Насібова (у дівоцтві – Кремзер) разом з сином Алі. Олена також раніше була борчинею, зокрема вигравала медалі юніорських першостей світу та Європи. 

Маючи таку підтримку на трибунах, Парвіз відчув силу під час небезпечної атаки від Хасрата Джафарова та зумів провести контратаку, яка фактично й вирішила долю поєдинку. 

До слова, наші борці змагатимуться завтра у двох фіналах: Парвіз Насібов боротиметься за золото, а Жан Беленюк – за бронзу. 

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Париж дружина Жан Беленюк Олена Кремзер Парвіз Насібов золото відео олімпійські ігри медалі

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