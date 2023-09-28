«Вагнерівці» повернулися під Бахмут. ISW повідомив про проблеми бойовиків

«Вагнеру» важко провести злагоджену реформу навколо нового керівництва

Бойовики зі складу приватної військової компанії «Вагнер» повернулися на лінію фронту в Україні. Проте у найманців є проблеми в організації. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Як підкреслюють експерти, українські та російські джерела підтверджують переміщення «вагнерівців» у районі Бахмута.

«Українські та російські підтвердження щодо дислокації деяких колишніх співробітників групи «Вагнера» в районі Бахмута свідчать про те, що «Вагнеру» важко провести злагоджену реформу навколо нового керівництва», – вважають експерти.

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Українські військові повідомляють про зміну керівництва у приватній військовій компанії «Вагнер» після загибелі Євгенія Пригожина та його спільників. Тепер бойовики повертаються в Україну, але вже в складі військ Міноборони РФ, щоб компенсувати російські втрати під Бахмутом.

Як повідомлялося, найманці приватної військової компанії «Вагнер» повернулися на позиції у Бахмут. Тим часом українські захисники постійно змінюють тактику.

Раніше командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що найманці ПВК «Вагнер» продовжують зустрічатися на різних напрямках фронту в Україні.

Нагадаємо, наприкінці червня відбулася спроба збройного заколоту ПВК «Вагнер» в Росії.

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Після цього нібито за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Після ймовірної загибелі ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.