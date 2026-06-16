В Україні похолодає і дощитиме: погода на 16 червня 2026 року

16 червня в Україні очікуються дощі та грози, температура знизиться до 17–22°

Вдень у столиці синоптики обіцяють лише 19–21° тепла

У вівторок, 16 червня, в Україні хмарність мінлива, по більшій частині країни очікуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні прогнозують мінливу хмарність. Вночі дощі очікуються у південних та центральних областях, вдень – по більшій частині країни, місцями з грозами. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура вночі 8–13°, на півдні до 18°; вдень 17–22°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 26°.

Синоптики пояснюють: 16–18 червня нестійку погоду з короткочасними дощами та грозами у більшості областей визначатиме поле зниженого тиску від циклону з центром на північ від України. Із заходу та північного заходу надходитиме волога прохолодна повітряна маса – саме вона зумовить і відповідну погоду в цей період.

У вівторок, 16 червня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 8–13°, вдень 17–22°; у Києві вночі 11–13°, вдень 19–21°.

Нагадаємо, цього тижня в Україні синоптики прогнозують тепло з поступовим підвищенням температури, однак прохолодний циклон із заходу принесе дощі та грози у більшість регіонів на початку тижня.