Зеленський не згадав про звільнення Залужного у вечірньому зверненні

Інформацію про нібито звільнення головкома сьогодні масово почали поширювати телеграмканали та деякі ЗМІ

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський жодним словом не згадав про кадрові зміни. Йдеться про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з посади. Цю інформацію сьогодні почали поширювати телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої неназвані джерела.

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Як зазначив Зеленський у своєму зверненні, під час ранкового селектора президент заслухав доповіді з усіх напрямків державної роботи.

«Військові – щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв. Розвідка – поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які здобувають для України актуальну спеціальну інформацію», – наголосив він.

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Ключовою темою стало питання дронів, зокрема їхнє виробництва, постачання, забезпеченості підрозділів.

«Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо», – пояснив президент.

Крім того, Зеленський провів стратегічну нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

«Стратегічну нараду щодо всього першого півріччя в роботі з нашими сусідами у Євросоюзі. Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці з Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією. Домовленості, які вже є. Домовленості, яких маємо досягнути. Дуже змістовно. Лідерство в політиці сусідства – це те, що додає лідерства всій державній політиці. І я вдячний кожному з наших сусідів – кожній країні, кожному лідеру, які готові до цілком прагматичних та взаємовигідних відносин і підтримують реалізацію наших домовленостей. Продуктивність із кожним сусідом у Євросоюзі потрібна», – наголосив Зеленський.

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Зокрема, глава України також розповів про розмову з прем’єром Греції.

«Подякував за те, що Греція з нами, зі справедливістю та з міжнародним правом. У захисті від російської агресії принциповим є голос кожної нації, яка цінує мир і безпеку так само, як і ми. Обговорили паном Прем’єр-міністром подальшу співпрацю України та Греції – двосторонню, а також і на рівні всієї Європи: в інституціях Євросоюзу, а також у Балканському регіоні – готуємо новий саміт Україна – Балкани», – сказав Зеленський.

Зокрема, президент України запросив Грецію приєднатися до організації Глобального саміту миру.

Нагадаємо, першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

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Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що мова саме про спростування інформації про звільнення головнокомандувача ЗСУ.

О 20:05 прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі УП заявив, що президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.