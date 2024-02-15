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Зеленський виступить на Мюнхенській конференції та проведе переговори з лідерами Європи

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський виступить на Мюнхенській конференції та проведе переговори з лідерами Європи
Зеленський, Макрон та Шольц у Парижі, 8 лютого 2023
фото: lemonde.fr

Президент України проведе переговори з лідерами держав і великих бізнесів

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини виступить на Мюнхенській безпековій конференції та проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомив Офіс Президента.

Зустріч з лідерами Франції та Німеччини відбудеться 16 лютого.

«17 лютого Глава Української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях», – зауважують в Офісі Президента.

Також заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, Президентом Чехії Петром Павелом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Нагадаємо, Німеччина у кілька разів планує збільшити постачання артснарядів Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр привіз у Києві під час нещодавнього візиту пакет допомоги в розмірі 100 млн євро. Деталі міністр не надав. Під час цієї поїздки Броєр також мав можливість познайомитися з новим головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і встановити важливий контакт.

«Отже, ми дуже добре розуміємо, що в Україні відбувається, і чого вона потребує», – запевнив Пісторіус.

Стало відомо, які знакові подарунки президент Зеленський зробив Байдену.

Президент України Володимир Зеленський у 2022 році подарував президенту США Джо Байдена та його оточенню подарунків на $4,5 тис. Про це повідомив протокол американського лідера у звіті про подарунки чиновникам у 2022 році. При цьому в документі є приписка, що «неприйняття подарунку поставить у скрутне становище дарувальника та уряд США», повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

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Теги: Німеччина Володимир Зеленський президент Офіс президента переговори Мюнхенська конференція з безпеки

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