Системи ППО, винищувачі Rafale. Зеленський розкрив результати переговорів із Макроном

Президент повідомив, що Україна отримає ліцензії на виробництво серйозного озброєння

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Франції, розповів про результати переговорів із президентом Еммануелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Результатом наших перемовин з Еммануелем та роботи наших команд є важлива домовленість між Україною і Францією, реально лідерський крок Франції в оборонній співпраці з Україною в інтересах всієї Європи», – наголосив український лідер.

Президент повідомив, що Україна отримає ліцензії на виробництво серйозного озброєння, зокрема ракет Scalp, бомб AASM, а також спільно з Італією – ракет Aster 30. За його словами, Франція також співпрацюватиме з Україною та іншими партнерами в межах антибалістичної програми Freyja, яку він назвав особливою майбутньою силою.

«Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року», – додав президент.

Зеленський підкреслив, що відбудеться закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. «Уже в цьому році має розпочатися навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ. Системно розвиваємо українські бойові спроможності», – зауважив він.

Нагадаємо, Макрон заявив, що Франція за прикладом Сполучених Штатів надасть Україні ліцензії на виробництво французького високоточного озброєння.

До слова, президент України Володимир Зеленський нагородив президента Франції Еммануеля Макрона орденом Свободи. Ця відзнака є найвищою державною нагородою України, якою можуть бути нагороджені іноземні громадяни.