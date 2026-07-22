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Зеленський провів переговори з спецпредставниками Трампа: подробиці від Axios

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський провів переговори з спецпредставниками Трампа: подробиці від Axios
Востаннє Кушнер та Віткофф спілкувались з Зеленським у червні 2026 року
фото: Reuters

Офіс президента підтвердив розмову Зеленського з командою Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Переговори підвердив Офіс президента в коментарі журналістам, пише «Главком».

Скільки тривала розмова та інші подробиці поки не оприлюднено. Водночас журналіст Axios Барак Равід зазначає, що темою переговорів були дипломатичні зусилля для завершення війни.

«Президент України Зеленський сьогодні поговорив зі спецпредставниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та обговорив ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни», – написав журналіст у соцмережі X.

Зеленський провів переговори з спецпредставниками Трампа: подробиці від Axios фото 1

У червні 2026 році президент України Володимир Зеленський під час транзитної зупинки в Кишиневі провів онлайн-зустріч із представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до саміту G7, те, на що налаштовані в Москві, та перспективи дипломатичного врегулювання війни.

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Теги: Володимир Зеленський переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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