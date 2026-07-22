Зеленський провів переговори з спецпредставниками Трампа: подробиці від Axios

Востаннє Кушнер та Віткофф спілкувались з Зеленським у червні 2026 року

Офіс президента підтвердив розмову Зеленського з командою Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Переговори підвердив Офіс президента в коментарі журналістам, пише «Главком».

Скільки тривала розмова та інші подробиці поки не оприлюднено. Водночас журналіст Axios Барак Равід зазначає, що темою переговорів були дипломатичні зусилля для завершення війни.

«Президент України Зеленський сьогодні поговорив зі спецпредставниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та обговорив ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни», – написав журналіст у соцмережі X.

У червні 2026 році президент України Володимир Зеленський під час транзитної зупинки в Кишиневі провів онлайн-зустріч із представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до саміту G7, те, на що налаштовані в Москві, та перспективи дипломатичного врегулювання війни.