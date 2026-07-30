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Зміни у командуванні логістикою ЗСУ: Драпатий відсторонив Карпенка та призначив Погрібного

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Зміни у командуванні логістикою ЗСУ: Драпатий відсторонив Карпенка та призначив Погрібного
Погрыбного характеризують як «трудоголіка з гарною репутацією»
Фото: Facebook/Мар'яна Безугла

Новий командувач логістики тривалий час служив з Драпатим

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий відсторонив від посади очільника Командування сил логістики генерала Володимира Карпенка, повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Мар'яну Безуглу.

Коментуючи рішення, Безугла вказала, що до роботи Карпенка виникала низка критичних зауважень, зокрема щодо забезпечення позицій, укомплектування озброєнням та технікою відповідно до вимог сучасної війни, захисту шляхів підвозу та організації ремонту військової техніки.

«Голод на позиціях; потреба в озброєнні й техніці, яка не відповідала вимогам сучасної війни, але відповідала вимогам деяких компаній; часта байдужість до шляхів підвозу на фронті та захисту логістичних шляхів; спротив ремонту техніки; корупція, покривання, зокрема й свого брата, який очолював південне командування Повітряних сил ЗСУ, та багато іншого», – наголосила вона.

На посаду керівника Командування сил логістики призначено Юрія Погрібного, який до цього тривалий час працював разом із Драпатим за розпорядженням колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Фахівець, трудоголік із гарною репутацією. Є сподівання», – резюмувала Безугла.

Юрію Погрібному 41 рік. Він народився на Сумщині, закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. У складі 55-ї окремої артилерійської бригади пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізіону.

Після російського вторгнення в 2014 році Погрібний брав участь у звільненні Слов’янська, Краматорська, Лимана та інших міст на сході України.

У 2020 році очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк, що забезпечував Харківський, Донецький і Запорізький напрямки. У 2024-му здобув освіту оперативно-стратегічного рівня в Національному університеті оборони й був призначений начальником озброєння оперативного командування «Схід».

Раніше Драпатий відсторонив від посади начальника штабу – заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича. Про кадрове рішення першою повідомила Мар'яна Безугла. За її словами, Грузевич був одним із найближчих до колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та обіймав посаду начальника штабу Сухопутних військ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського. Після призначення Драпатий подякував президенту за довіру, а Сирському – за роботу зі зміцнення української армії.

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Теги: війна армія Михайло Драпатий

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Політика

Зміни у командуванні логістикою ЗСУ: Драпатий відсторонив Карпенка та призначив Погрібного
Зміни у командуванні логістикою ЗСУ: Драпатий відсторонив Карпенка та призначив Погрібного
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